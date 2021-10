Kazne i do 5.000 eura! Pripazite na ovo pravilo ako ćete voziti kroz Austriju

Austrijski auto moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na cestama ARBÖ upozoravaju vozače motornih vozila da od 1. studenoga u Austriji, prema zakonskim propisnima, automobili u prometu moraju imati na kotačima postavljene zimske gume. Zakonodavac propisuje obveznu zimsku opremu od 1. studenoga ove do 1. travnja slijedeće godine.

Ispravne zimske gume moraju nositi jednu od ovih oznaka: M&S (blato-snijeg) ili M/S; M+S ili M.S. Iste oznake odnose se i na automobilske gume koje vrijede za sve sezone odnosno i zimi i ljeti. I te se gume smatraju zimskim gumama. Za njih vrijedi odredba da dubina profila ne smije biti manja od 4 milimetra. Ako su montirane zimske gume, onda sve četiri moraju biti gume za zimsku sezonu, poručuju iz ARBÖ-a.

„Često otisnuta oznaka –pahuljice- također jamči da je ova guma proizvedena i testirana za posebnu upotrebu u zimskim uvjetima“, istakao je koordinator ARBÖ-a Erich Groiss dodavši:

„Također je važno osigurati da dobro poznato pravilo 4 (op. a. četiri iste zimske gume, kao i minimalni profil od 4 mm), bude u praski doista primijenjeno kako bi vozilo bilo ispravno i sigurno na cesti“.

Za one koji se ne pridržavaju obvezne odluke o zimskim gumama, zakonodavac je predvidio izuzetno stroge kazne. Prometna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja u vožnji austrijskim cestama na kotačima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 5.000 eura. ARBÖ upozorava da u slučaju prometne nesreće na prometnici prekrivenoj snijegom, ledom ili blatom, vozač automobila bez propisane zimske opreme može imati i dodatne pravne probleme sa svojim osiguravajućim zavodom odnosno osiguravateljem.

Video - Počela je sezona zamagljenih stakala u automobilima: Pogledajte kako ih brzo i jednostavno odmagliti!