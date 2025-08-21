Naši Portali
HAK UPOZORAVA

Prometni kaos na Krku: Kolona od Malinske do Krčkog mosta, nevrijeme i radovi dodatno usporavaju vozače

Foto: Screenshot/Google Maps
21.08.2025.
u 15:44

Pojačan promet bilježi se i na cestama prema turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima.

Promet je danas gust na glavnim cestama prema obali i unutrašnjosti, kao i na obilaznicama, a situaciju dodatno otežava nevrijeme koje je zahvatilo dio zemlje. Iz HAK-a upozoravaju vozače da budu oprezni te vožnju prilagode uvjetima na cesti.

Na otoku Krku stvorio se veliki zastoj. Prema izvješću HAK-a kolona u smjeru kopna proteže se od Malinske te prema podacima Google Mapsa, vožnja od Malinske do Krčkog mosta, duga 21 kilometar, traje gotovo 50 minuta.

Foto: Screenshot/Google Maps

Pojačan promet bilježi se i na cestama prema turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi povremeno dolazi do dodatnih zastoja.
gužve Krk

