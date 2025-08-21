Naši Portali
IMPRESIVAN SHELF CLOUD

FOTO Lovkinja na oluje ulovila dramatične prizore nad Istrom: 'Ovo je bila jedna od jačih i ljepših struktura'

Foto: Maja Kraljik
VL
Autor
Korina Baretić
21.08.2025.
u 15:13

Kraljik je članica tima Severe Weather Europe, skupine zaljubljenika u meteorologiju i ekstremne vremenske pojave. “Oluje se razlikuju svaka od svake po svojim jačinama, što se vizualno vidi po strukturama istih" kazala je za Večernji.

Meteofotografkinja i lovkinja na oluje Maja Kraljik ponovno je oduševila javnost svojim fotografijama. U srijedu ujutro, 20. kolovoza 2025., Umag i širu Istru pogodilo je snažno olujno nevrijeme, a Kraljik je objektivom ulovila impresivan shelf cloud, dramatičan oblak-polica koji je predvodio nadolazeću oluju. Oko 9 sati ujutro, kako su i najavili meteorolozi, linija oluja formirala se na moru ispred sjeverozapadne Istre i brzo se približila obali. Oluja je bila praćena obilnim pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra, no zasad nema izvještaja o većoj šteti ili ozlijeđenima.

Foto: Maja Kraljik

"Linija oluja predvođena velikim shelf cloudom, koji je prednja strana olujnog kumulonimbusa, ujutro oko 9 sati se formirala na moru ispred sjeverozapadne Istre. Sustav sam ulovila neposredno pred dolazak na obalu", ispričala je Kraljik za Večernji list.

"Jedna od jačih i ljepših struktura"

Naime, Kraljik je članica tima Severe Weather Europe, skupine zaljubljenika u meteorologiju i ekstremne vremenske pojave. "Oluje se razlikuju svaka od svake po svojim jačinama, što se vizualno vidi po strukturama istih. Ovo je bila jedna od jačih i ljepših struktura oblaka", opisala je Kraljik.

Foto: Maja Kraljik

Posebno ju je dojmio trenutak kada je shelf cloud stigao iznad njezine pozicije. "Kao i kod većine oluja, meni osobno je oluja najljepša kada dođe iznad glave. Tako je bilo i u ovom slučaju sa ovim oblakom", kazala je.

