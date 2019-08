'Izjava Plenkovića o 'Za dom spremni' nas je vratila unatrag. On će u HDZ-u biti zaboravljen'

Bivša premijerka Jadranka Kosor danas je komentirala aktualne situacije unutar svoje bivše stranke, HDZ-a, te objavu predsjedničine kandidature.

- Unatoč najavama da se neće 'ukrasti' naš najveći praznik, Dan pobjede, to se ipak dogodilo. Izravno ili neizravno. U svakom slučaju, Kolinda Grabar-Kitarović je svojim govorom na kninskoj tvrđavi, ali i tom neizravnom kandidaturom na neki način prisvojila taj dan. Mislim da je propustila učiniti to što se očekivalo od predsjednice koja predstavlja državu - sjećanje na najzaslužnije, one koji su dali svoje život- rekla je Kosor za RTL.

Bivša premijerka smatra kako je razlog najave kandidature u Kninu bio zbog straha od konkurencije.

- Moguće da se radi o svojevrsnom strahu. Kandidata je sve više, ima i ozbiljnih, ponajprije tu mislim na Zorana Milanovića i Miroslava Škoru. Mislim da strah predsjednice proistječe iz činjenice da joj popularnost pada iz mjeseca u mjesec. Kad pogledate popularnost Ive Josipovića u isto vrijeme mandata, ona je bila dvostruko veća, a opet je izgubio- rekla je Kosor u RTL-ovoj emisiji.

O govoru Kolinde Grabar Kitarović kaže kako je bio neprimjeren i nedovoljno ponizan.

- Nije mi se to činilo osobito primjereno i za dan i za priliku i za mjesto. Onaj tko predstavlja državu mora iznimno paziti na ponašanje, biti vrlo diskretan, u određenim trenucima i ponizan. Dio govora bio je američkoj generalici na engleskom jeziku, a ovo je u Hrvatskoj, u Kninu i na Dan pobjede. Također, iskazivanje same sebe, prvenstveno iz tog razloga mislim da to nije bilo primjereno- rekla je Kosor za RTL.

Za sadašnjeg premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića kaže kako misli da ga Karamarko samo provocira.

- Plenković će jednog dana vjerojatno biti zaboravljen u HDZ-u. Što se tiče Tomislava Karamarka, mislim da on ne misli ozbiljno, da jednostavno malo provocira, što bi na jedan način i moglo pomoći Plenkoviću- kazala je Kosor za RTL.