Kapulica: Oponenti u HDZ-u štete reizboru Grabar-Kitarović

S Marijem Kapulicom, predsjednikom Zajednice utemeljitelja HDZ-a, razgovarali smo o aktualnoj političkoj situaciji.

Treba li HDZ održati Vladu ili prekinuti ucjene partnera i izaći na izbore?

HDZ je sa svojim partnerima u Vladi, ali i saborskoj većini koja je često bila šira od same potpore koalicijskih partnera, uspio u ovom mandatu osigurati stabilan rast, konsolidirati financije, imati uravnotežen proračun i voditi odgovornu politiku koja je rezultirala rastom standarda, rastom plaća i mirovina, poreznim rasterećenjima i otvaranjem novih sto tisuća radnih mjesta. Time smo preokrenuli negativne trendove Vlade Zorana Milanovića. Najvažnije je da smo održavajući stabilnost pružili priliku gospodarstvu, koje je teško ranjeno gospodarskom krizom u kojoj su izgubljene brojne tržišne pozicije i radna mjesta. U tom smislu stabilnost je potrebna i poželjna. No, ako se pred Vladu stavlja izbor hoće li odustati od odgovorne politike kada je u pitanju proračun i financijska stabilnost u zamjenu za nastavak političke potpore, onda je odgovor jasan: to se neće dogoditi.

