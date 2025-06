Kapetan katamarana zadnji napustio brod: 'Ostao je hladne glave. Brojao je sve ljude'

Bivši državni tajnik u Ministarstvu mora i novi zadarski župan Josip Bilaver predložit će kapetana s katamarana Melita, koji je jučer doživio havariju ispred Zadra, za županijsku nagradu. - Sve je srećom dobro završilo, ali vrlo ozbiljno, samo su nas trenuci dijelili između "svi su spašeni" i desetak mrtvih. Situacija je bila baš gadna, ljudi su s broda doslovni izišli bosi, bez odjeće i svih svojih stvari. Valovi su bili visoki preko tri metra, bila je noć, brod je počeo primati more i nekoliko je faktora bilo ključno da su ljudi brzo i efikasno spašeni - istakao je Josip Bilaver u intervjuu za Morski.hr nakon havarije.

- Blizina grada Zadra bila je ključna, jer da se sve ovo dogodilo na otvorenom moru, tko zna što bi bilo. Ovdje treba pohvaliti pribranu posadu Melite, Lučku kapetaniju, kao i posadu Jadrolinijinog trajekta Jadran koji je stigao iz Gaženica i činio zavjetrinu spasiteljima. Ali osobito moram istaknuti mladog zapovjednika Melite Marka Jurlinu, koji je ostao hladne glave, dakle vrlo pribran i brojao je sve ljude koji su bili na brodu, pa smo se pitali gdje je on? On je naposljetku posljednji izišao s broda - prepričava Bilaver i dodaje da će ga zasigurno predložiti za godišnju županijsku nagradu: "ali i sve nagrade koje je moguće predložiti, jer ovakva profesionalnost i sabranost zbog čega su spašeni životi, to i zaslužuje" - zaključio je Bilaver.

Dramatična snimka spašavanja ljudi s katamarana koji tone: 'Bilo je djece, starijih, u šoku su' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.