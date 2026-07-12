'Diplomacija će morati počistiti kaos što ga ostavljaju političari diletanti i nasilnici'

Sugovornik Obzora ovaj je put Riječanin Damir Grubiša, istaknuti hrvatski politolog, dugogodišnji diplomat i angažirani javni intelektualac. Tijekom svoje bogate karijere predavao je na sveučilištima u Hrvatskoj, Europi i Sjedinjenim Državama. Poznat je kao oštar kritičar globalne politike i zagovornik kulture dijaloga i mira. Grubiša ima stalnu kolumnu "Europski itinerari" u riječkom dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo, a u svojim istupima i kolumnama oštro kritizira rusku neoimperijalnu politiku, ali jednako tako upozorava i na promašaje zapadne diplomacije i strateške pogreške Europske unije.