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INTERVJU: DAMIR GRUBIŠA

'Diplomacija će morati počistiti kaos što ga ostavljaju političari diletanti i nasilnici'

Autor
Denis Romac
12.07.2026.
u 11:45

Sugovornik Obzora je istaknuti hrvatski politolog, dugogodišnji diplomat i angažirani javni intelektualac Damir Grubiša

Sugovornik Obzora ovaj je put Riječanin Damir Grubiša, istaknuti hrvatski politolog, dugogodišnji diplomat i angažirani javni intelektualac. Tijekom svoje bogate karijere predavao je na sveučilištima u Hrvatskoj, Europi i Sjedinjenim Državama. Poznat je kao oštar kritičar globalne politike i zagovornik kulture dijaloga i mira. Grubiša ima stalnu kolumnu "Europski itinerari" u riječkom dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo, a u svojim istupima i kolumnama oštro kritizira rusku neoimperijalnu politiku, ali jednako tako upozorava i na promašaje zapadne diplomacije i strateške pogreške Europske unije.

Ključne riječi
Trump intervju diplomacija Damir Grubiša

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