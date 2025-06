Sekunde strave: 'U jednom trenu se osjetio udarac, sve se zaljuljao i odmah je bilo jasno da je brod pukao'

- U donjem kanalu su bile dosta velike marete i valjalo je. Bilo je domaćih putnika i nešto turista koji su se prepali i pitali se jesu li sigurni. Gornji kanal smo prošli, stali smo na Iž, došli u Ždrelac tamo je bila bonaca... U jednom trenu se baš osjetio taj ogromni udarac, cijeli brod se zaljuljao i odmah je bilo jasno da je brod pukao, da je popustio pred vremenskim uvjetima i u roku odmah se vidjelo da je more počelo prodirati u brod… Svjedočanstvo je Damira Ramova o havariji katamarana sinoć ispred Zadra kada je trajektom spašeno gotovo 50 putnika i članova posade Melita kojem je uslijed jakog nevremena navodno probijena oplata, no o razlozima ce se znati više nakon istrage koja ce započeti nakon tegljenja katamarana u luku Gazenica, a koje je započelo u utorak ujutro. U havariji nije bilo ozlijeđenih, ali mnogi su doživjeli šok, bilo je i skakanja u more, brod je nakratko ostao bez struje, a putnici su stavili pojaseve za spašavanje i s nevjericom na gornjoj palubi gledali kako brod tone.

- Brzo je naletio trajekt koji je išao za Preko, on je odigrao veliku ulogu jer je napravio zavjetrinu. Neki su putnici bili u velikoj panici, dva Talijana su, čim je stigla Kapetanija, s prslucima odmah skočili u more i otplivali do broda. Nije se znalo hoće li se brod prevrnuti ili će potoniti... Sve je bilo kao u filmu, kapetan je posljednji napustio brod - istakao je Radio Zadru ovaj putnik s broda. Katamaran Melita star 40 godina proizveden je u Norveškoj i plovi kod nas 17 godina, a nedavno se vratio s remonta. U vlasništvu je zadarske kompanije G&V Line , dužine 27 metara i kapaciteta je za 180 putnika. Mnogi su nakon informacije o havariji još sinoć se pitali zbog čega je katamaran isplovio unatoč najavi nevere, je li razlog udar groma, ili starost opreme broda, ali i o floti koja plovi Jadranom, spominjali su se i navodni problemi s tim katamaranom i prošle godine, pa naposljetku i odgovornost nadležnog ministra za havarije na moru. - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu obavlja očevid kako bi se utvrdile okolnosti pomorske nesreće brzog putničkog broda - katamarana „Melita“ kompanije G&V LINE i prikupila sve relevantne podatke temeljem kojih će se odlučiti o pokretanju sigurnosne istrage. Svi putnici i posada broda spašeni su pravovremenom i koordiniranom akcijom spašavanja s havariranog broda.

FOTO Kaos zbog nevremena duž obale: Kod Zadra pluta katamaran, u Istri nasukane jedrilice i gliseri

FOTO Kaos zbog nevremena duž obale: Kod Zadra pluta katamaran, u Istri nasukane jedrilice i gliseri

Agencija je obaviještena o pomorskoj nesreći u kojoj je 16. lipnja 2025. oko 22:00 sata u Zadarskom kanalu došlo do naplavljivanja brzog putničkog broda - katamarana „Melita“ kompanije G&V LINE tijekom održavanja linije 9406 Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj-Zadar, prije uplovljavanja u luku Zadar.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi sigurnosne istrage čiji cilj nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti, već isključivo utvrđivanje okolnosti nastanka nesreća i predlaganje korektivnih mjera radi njihovog sprječavanja u budućnosti - istakli su iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu - istakli su iz agencije o havariji. Još nije poznato je li došlo do onečišćenja mora.