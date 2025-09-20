Naši Portali
ONESPOSOBLJENI AUTOMATIZIRANI SUSTAVI

Kaos u većim europskim zračnim lukama: Kašnjenja i otkazani letovi, a iza svega stoji kibernetički napad

Zračna luka Bruxelles
HATIM KAGHAT/BELGA
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
20.09.2025.
u 10:37

"Zbog tehničkog problema kod pružatelja usluga sustava koji posluje širom Europe vrijeme čekanja na prijavu je dulje. Radimo na brzom rješenju“, objavila je berlinska zračna luka u banneru na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornik je kazao i da napad nije pogodio zračnu luku Frankfurt.

Kibernetički napad usmjeren na pružatelja usluga za sustave prijave i ukrcaja poremetio je rad u nekoliko velikih europskih zračnih luka, uključujući londonski Heathrow, Bruxelles i Berlin, prouzročivši kašnjenja i otkazivanja letova, rekli su operateri. Napad je onesposobio automatizirane sustave, omogućivši samo ručne postupke prijave i ukrcaja, objavila je zračna luka Zaventem blizu Bruxellesa. "Ovo ima velik utjecaj na raspored letova i nažalost, prouzročit će kašnjenja i otkazivanja letova", stoji u priopćenju operatera objavljenom na njegovoj web stranici.

"Pružatelj usluga aktivno radi na problemu i pokušava ga riješiti što je brže moguće." Heathrow je upozorio i na kašnjenja uzrokovana "tehničkim problemom" kod dobavljača treće strane. Putnicima koji su planirali svoje letove u subotu, pogođene zračne luke savjetovale su da potvrde putovanje sa zrakoplovnom tvrtkom prije nego što krenu prema zračnoj luci. "Zbog tehničkog problema kod pružatelja usluga sustava koji posluje širom Europe vrijeme čekanja na prijavu je dulje. Radimo na brzom rješenju“, objavila je berlinska zračna luka u banneru na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornik je kazao i da napad nije pogodio zračnu luku Frankfurt.
