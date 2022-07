Kaos u Kolumbiji: Policija palila zaplijenjenu marihuanu, dim se proširio po gradu

Dijelovi grada Bello u Kolumbiji morali su biti evakuirani nakon policijske akcije paljenja veće količine marihuane koja je rezultirala apsolutnom katastrofom.

Stanovnici su isprva mislili kako je došlo do požara, no na kraju se ispostavilo kako se radi o 'oblaku marihuane'. Naime, poolicija je pokušala u kontroliranim uvjetima zapaliti oko 1.5 tonu marihuane koju su zaplijenili, no vjetar je taj dim ubrzo odnio do grada.

- Osjetili smo užasan dim kako izlazi, odvratan miris marihuane koji je sve zaustavio - kazao je stanovnik Edilberto Castano, prenosi Ladbible.

Tajnica za sigurnost grada Daniela Ortega opravdala je incident.

''Ovo je još jedan udarac kojeg je policija mogla zadati u Bellou. Pozivamo građane da nastave s osudom i nastave vjerovati institucijama'', kazala je.

Nekoliko nebodera moralo je biti evakuirano.

- To je potpuni nemar. Netko mora odgovarati za ovu lošu odluku - kazao je jedan stanovnik.

