UGROZILA BROJNE ŽIVOTE

Kaos na autocesti A1: Srpkinja vozila krivim smjerom, izazvala dvije prometne nesreće i pobjegla

Zagreb: Prometne gužve na naplatnoj postaji Demerje na ulasku u Zagreb
Borna Filic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 07:45

Vozačica je naknadno pronađena i uhićena, a po završetku kriminalističkog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Nevjerojatan incident dogodio se u noći 21. kolovoza na autocesti A1, kada je 33-godišnja državljanka Srbije vozeći u suprotnom smjeru izazvala dvije prometne nesreće i ugrozila živote više od deset ljudi. Prema izvještaju Policijske uprave karlovačke, vozačica se na naplatnoj postaji Demerje polukružno okrenula i krenula autocestom prema Karlovcu u zabranjenom smjeru, vozeći tako oko 25 kilometara. Tijekom te vožnje prouzročila je dvije prometne nesreće s materijalnom štetom.

Prva nesreća dogodila se u Zagrebu oko 23.05 sati, kada je udarila u osobni automobil i nastavila vožnju bez zaustavljanja, ne mareći ni za svjetlosne i zvučne signale policije. Druga nesreća uslijedila je kod Draganića oko 23.20 sati, kada su oštećena još dva vozila. Nakon toga žena je pobjegla s mjesta nesreće, dok su u naletu na odbačene dijelove sudarila još dva automobila. Ukupno je ugroženo pet vozača i devet putnika. Vozačica je naknadno pronađena i uhićena, a po završetku kriminalističkog istraživanja predana je pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.
PU karlovačka

