Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJE ZAKONSKOG ROKA

Evo kada počinje isplata mirovina, ukidanje penalizacije provest će se naknadno

Zagreb: Umirovljenici očekuju zimsko usklađivanje mirovina
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
04.03.2026.
u 10:13

Isplata uvećanih prijevremenih starosnih mirovina planira se i prije zakonski definiranog roka, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena

Isplata mirovina za veljaču počet će u petak 6. ožujka, dok će se ukidanje penalizacije provesti naknadno, najkasnije do 31. ožujka 2026. godine, a isplata se planira i prije zakonskog roka, izvijestio je u srijedu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

"Obavještavamo korisnike prijevremenih starosnih mirovina da će se ukidanje smanjenja polaznog faktora, tzv. penalizacije, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO) provesti naknadno, a najkasnije do 31. ožujka 2026. godine", izvijestio je u srijedu HZMO.

Isplata uvećanih prijevremenih starosnih mirovina planira se i prije zakonski definiranog roka, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena. Naime, prema odredbama ZOMO-a koje su na snazi od 1. siječnja 2026., korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se smanjenje polaznog faktora od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina života. Mirovinu bez smanjenja polaznog faktora HZMO će odrediti po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'
Ključne riječi
zakonski rok isplata mirovine Umirovljenici

Komentara 1

Pogledaj Sve
OM
omitwhalsz
10:50 04.03.2026.

Povećanje penisa sada je lakše i jednostavnije: bez operacije, potpuno sigurno u bilo kojoj dobi. Ne samo da se povećava u veličini, već je i tvrd kao kamen i ima druge prednosti - pročitajte sami.-- -----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!