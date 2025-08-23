Naši Portali
NESVAKIDAŠNJA NESREĆA

Radnica u zagrebačkom shopping centru viljuškarom teško ozlijedila kolegu

Klini?ka bolnica Sveti Duh
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 15:37

Ozlijeđeni je prevezen u Klinički bolnički centar Sveti Duh

Nesvakidašnja nesreća dogodila se jučer oko 8.30 sati, u trgovačkom centru na području zagrebačkog Susedgrada, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ). Tijekom obavljanja poslova 56-godišnja zaposlenica ručnim viljuškarom ozlijedila je 60-godišnjeg muškarca, kojem je stradala noga. Ozlijeđeni je prevezen u Klinički bolnički centar Sveti Duh, gdje je nakon pružene liječničke pomoći utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Ključne riječi
nesreća na radu PUZ Zagreb

