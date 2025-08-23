Radnica u zagrebačkom shopping centru viljuškarom teško ozlijedila kolegu

TEŠKA NESREĆA

Užas u sujedstvu: Muškarcu bankina presjekla noge. 'Prizor je bio stravičan'

Na kraju su uspjeli improvizirati podvezivanjem iznad koljena. "Neke od ljudi koje smo zaustavljali da nam pomognu, davali su nam pakt prve pomoći. Uspjeli smo nekako vezati mu noge iznad koljena kako ne bi iskrvario. Ubrzo je stigla hitna pomoć koja ga je preuzela i prevezla u bolnicu" kazao je Stupar