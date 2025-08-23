Radnica u zagrebačkom shopping centru viljuškarom teško ozlijedila kolegu

Nesvakidašnja nesreća dogodila se jučer oko 8.30 sati, u trgovačkom centru na području zagrebačkog Susedgrada, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ). Tijekom obavljanja poslova 56-godišnja zaposlenica ručnim viljuškarom ozlijedila je 60-godišnjeg muškarca, kojem je stradala noga. Ozlijeđeni je prevezen u Klinički bolnički centar Sveti Duh, gdje je nakon pružene liječničke pomoći utvrđeno da je teško ozlijeđen.
