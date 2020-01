Kao iz zombi-horora: Ljudi se ruše po ulicama, hitna pomoć ih sprema u posebne tube

Prizori ljudi zaraženih koronavirusom počeli su se širiti društvenim mrežama, a snimke su doista zastrašujuće. Oboljeli se ruše po ulicama Kine, medicinsko osoblje zaražene prevozi u posebnim plastičnim tubama, a bolnice su krcate.

Osim u tube, pacijente smještaju u posebne karantenske kutije, kao da se ponovno proširila kuga.

Prema najnovijih vijestima, izvor virusa koji je uzdrmao cijelu Kinu i izazvao paniku diljem svijeta, možda su kineski krait, kineska kobra ili juha od šišmiša. Kineski krait izrazito je otrovna vrsta zmije koja se nalazi u većem dijelu središnje i južne Kine i jugoistočne Azije, piše CNN.

Kina je danas pojačala mjere suzbijanja širenja koronavirusa, od kojega je do sada umrlo 25 ljudi, a 800 ih je zaraženo. Javni je prijevoz obustavljen u deset gradova, zatvoreni su hramovi i hitno se oprema nova bolnica za liječenje zaraženih.

– Za sada se zna da je put prijenosa kapljični jer riječ je o bolesti dišnog sustava, ali ne možemo isključiti ni druge puteve prijenosa, spolne ili prijenos krvlju – govori dr. Kaić i dodaje da je iz porodice koronavirusa i SARS.