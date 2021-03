Kandidat za Zadar: Kalmeta je beskičmenjak, a ja imam rejting koji može demontirati HDZ

Bivši saborski zastupnik, filozof i sveučilišni profesor Marko Vučetić kandidra se na predstojećim lokalnim izborima za gradonačelnika Zadra.

U četvrtak je gostovao na Večernji TV-u, a emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Na početku je Vučetić obrazložio razloge zbog kojih se odlučio krenuti u utrku.

"Stvar je vrlo jednostavna. Naime, početkom godine napravljena je anketa prema kojoj ja kao osoba iz Zadra s određenim stažom i prepoznatljivošću na nacionalnoj razini imam rejting od oko 20 posto. Taj rejting bi ozbiljno mogao i trebao na predstojećim izborima u svibnju ugroziti prevlast HDZ-a u Zadru i demontirati ovu tegobnu te estetski i spoznajni ružnu sliku o Zadru kao utvrdi HDZ-a. Mojih 20 posto je mnogo ali postoje još razne oporbene opcije koje sam ja nazvao fragmentima buduće promjene koje su se okupile oko mene i situacija je takva da sam ja u Zadru zajedno s opcijama koje me podržavaju u egalu s HDZ-om", kaže Vučetić.

Istaknuo je da ga podržavaju SDP, Akcija mladih, HSS, Centar i Glas.

"Mi smo nedvosmileno rekli da smo anti HDZ-ovska koalicija, odnosno pokret zato što se upravljanje gradom kao lokalnom sredinom treba bazirati na upravnoj znanosti a ne na lošim floskulama o nekakvom uspjehu koji zbiljski i ne postoji. Aktualnom gradonačelniku Dukiću spočitavam ono što spočitavam i Božidaru Kalmeti. Oni nisu autonomni politički subjekti već ispunjavaju prazna mjesta u HDZ-ovom lancu. Oni se temeljem nekakvih socioloških zakonitosti predstavljaju kao moćni ljudi, a to uistinu nisu. Oni nisu u stanju ostriti niti emocionalno niti zabrinuti odnos prema sudbini grada Zadra nego provode loše stranačke politike. Plastičan primjer bi bila i sama kanditura aktualnog gradonačelnika Dukića koju je de facto izvršio premijer Plenković i to prilikom posjeta Šibeniku. Sad zamislite koja je to ironija", dodaje Marko Vučetić.

Kazao je što misli i o Božidaru Kalmeti ali i tezi mnogih Zadrana da on i dalje vuče kunce iz sjene u gradu ali i tamošnjem HDZ-u.

"Božidar Kalmeta već dugo nije političar koji bi mogao vuči konce jer bi to značilo da on ima političku autonomiju. A on to nema. Ne postoji veći primjer beskičmenjaštva od njega. Ne postoji HDZ-ov predsjendik kojeg on nije podržao i isto tako ne postoji mrtva sudbina bilo kojeg HDZ-ovog predsjednika stranka nad kojom se on nije iživljavao. Dakle, Kalmeta je čovjek koji afirmira samo one koji su moćni u toj stranci. On je endogeni prebjeg koji pokazuje najcrnje lice HDZ-a", kaže on.

Vučetić, nadalje, ne vidi ništa sporno što su aktualnosti vezane za hrvatsko pravosuđe postale glavna tema pred lokalne izbore.

"Nemam problem s time da pravosuđe bude glavna tema. Što se mene tiče o problemima u pravosuđu trebalo bi se pričati svaki dan, na svim televizijama, na svim sjednicama Sabora i na svim javnim tribinama. Strašno je i zamisliti što se događa u pravosuđu, a još strašnija je spoznaja da je SOA u svojim izvješćima vladi i predsjednicima govorila da najmanje 20 sudaca predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost i ništa se nije poduzelo. Slažem se s tvrdnjama predsjednika Milanovića da je naše sudstvo prožeto patogenim elementom Vladimira Šeksa za kojeg ne smijemo zaboraviti da je premrežen kumskim vezama upravo s Božidarom Kalmetom".

Vjeruje li Zdravku Mamiću?

"Zdravko Mamić je osuđeni zloduh koji iz pozicije očaja protestira što više ne može sudjelovati u korupciji. Naravno da mu ne treba vjerovati, određeni dio naroda u njemu vidi spas je ne funkcioniraju institucije", kazao je Vučetić.

U emisiji je još govorio o predsjedniku Milanoviću, premijeru Plenkoviću i Petrovu iz Mosta čiji je zastupnik u Saboru nekad bio i sam Vučetić.

