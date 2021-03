Nezavisni kandidati jurišaju na neosvojene HDZ-ove utvrde u Dalmaciji: Tko su oni?

Probleme “velikim igračima” u Dalmaciji i na ovim lokalnim izborima zadaju nezavisni kandidati. Taj trend kandidiranja uglednih i upornih pojedinaca koji iza sebe nemaju stranačku mašineriju “upalio” je prije osam godina pojavom Mosta, a nastavio se i na prošlim lokalnim izborima kada je gotovo dvadeset gradova i općina samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji došlo u ruke nezavisnih kandidata. I na predstojećim izborima jaki nezavisni kandidati, potpomognuti manjim strankama i nezavisnim listama, ponovno jurišaju po dobar rezultat, sada i na HDZ-ove utvrde koje dosad nikada nisu “pale”.

Vučetić ruši HDZ u Zadru

Najveći im je test u Zadru i Šibensko-kninskoj županiji. Zbog dva Marka, u Zadru je to Vučetić, a u Šibensko-kninskoj županiji Jelić, lokalni izbori u sjevernoj Dalmaciji bit će nikad zanimljiviji. Drugi po veličini dalmatinski grad kao novo i nezavisno lice nudi Marka Vučetića, bivšeg mostovca, zadarskog sveučilišnog profesora filozofije kao protukandidata postojećem zadarskom gradonačelniku Branku Dukiću (HDZ). Zbog Vučetića su u koaliciju ušli čak i nepomirljivi SDP i Akcija mladih, i to sve u svrhu rušenja bastiona HDZ-a, vlasti koja u Zadru traje 30 godina. Vučetić cijelo vrijeme u istupima zapravo ističe da je Dukić samo drugorazredni igrač vječnog HDZ-ova vladara Zadra Božidara Kalmete i tvrdi da je Zadar propao pod HDZ-om, a ne uspio kako se tvrdi. To što je Vučetić bio u Mostu, što mu je otac bio svećenik i što ga je u svojedobnom neuspješnom pohodu na Viru bio podržao čak i HSP, po pitanju natjecanja s HDZ-om u Zadru ide mu u prilog.

Zbog tih razloga se vjeruje da bi ga u drugom krugu, a ankete navodno govore da je izjednačen s Dukićem, mogli podržati i Most i Domovinski pokret. Te dvije stranke, očekuje se, podržat će u drugom krugu i Marka Jelića u odmjeravanju snaga s HDZ-ovim županom Goranom Paukom za šibensko-kninskog župana. Naime, osim što se tuku za isto biračko tijelo s HDZ-om, Most i Domovinski pokret ne mogu kninskog gradonačelnika u natjecanju zwa župana svrstati među ljevičare i zbog činjenice da u istupima često inzistira na kršćanskim vrednotama.

Jelić je i jedan od prvih čija je obitelj bila žrtva velikosrpske ideje u Kninu, a unatoč tome on je došavši na vlast pozvao Srbe da se vrate u Knin i na taj način zadobio i simpatije biračkog tijela srpske nacionalne manjine. Hoće li mu sve to biti dovoljno da postane šibensko-kninski župan pitanje je jer HDZ tamo oduvijek vlada i mnogi su i egzistencijalno vezani za njegovu vlast. No, nitko nije mogao povjerovati ni da bi Jelić mogao na prošlim izborima pobijediti i nekadašnju HDZ-ovu zvijezdu Josipu Rimac, a njemu je to ipak uspjelo. Što se tiče Marka Vučetića i Zadra, njemu u prilog ide to što je primjerice u Zadru na predsjedničkim izborima kandidat protiv HDZ-a gotovo uvijek pobjeđivao, no u prilog mu ne ide što je u gradskim i za njih vezanim tvrtkama zapravo prava stranačka vojska koja uvijek na lokalnim izborima bira HDZ. I to uvjerljivo.

Žestoko će biti i u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje HDZ s trona želi skinuti nezavisni Ante Pranić. Mladom gradonačelniku Vrgorca to je uspjelo 2016. u njegovu gradu u kojem je smijenio HDZ s vlasti nakon pune 23 godine vladavine. Sada želi to učiniti i na županijskoj razini, za što ima potporu i Nezavisne liste mladih, stranke Pametno za Split i Dalmaciju, HSLS-a i brojnih drugih nezavisnih lokalnih kandidata koji mu daju potporu.

O Praniću razmišljao i SDP U jednom trenutku čak se i u splitsko-dalmatinskom SDP-u razmišljalo da se mladom Praniću dade potpora, no tu je opciju na kraju prekrižio šef te organizacije Ranko Ostojić, koji je prije neki dan, unatoč tome što je nedavno pretrpio teški infarkt, najavio da je dobro i da će biti SDP-ov kandidat za župana. Ekipa iz Pranićeva stožera smatra da SDP ne može biti nositelj promjena, već njihov kandidat, pa su uvjereni da će Pranić ući u drugi krug, u kojemu očekuju apsolutno svu moguću pomoć svih opcija kako bi u županiji HDZ otišao s vlasti. Nezavisnu kandidatkinju ima i Split koji nikada nije bio HDZ-ov bastion, ali u kojemu je HDZ na vlasti zadnje četiri godine.

Riječ je o Branki Ramljak koja je neki dan dobila potporu i najvećeg poslodavca u Dalmaciji Tomislava Mamića te postala ozbiljna izazivačica HDZ-ovu kandidatu unatoč kritikama koje se čuju iz oporbe da je Ramljak HDZ-ova igračica koja ima zadatak pokupiti glasove koje Željko Kerum više ne može dobiti. Kakvi će im biti rezultati znat će se za dva mjeseca. Politički analitičar i tvorac Mosta Ivica Relković kaže kako su ovi lokalni izbori specifični jer je razmrvljenost političke scene vrlo jaka. A to, kaže, otežava posao upravo nezavisnim kandidatima koji najbolje prolaze pri klasičnoj podjeli lijevo – desno, kada su oni u sredini. Sada će taj efekt “klackalice”, što zbog Možemo! na ljevici a što zbog Mosta i Domovinskog pokreta na desnici, glasove birača raspršiti, vjeruje Relković, što će značiti i teži ulazak nezavisnih kandidata u drugi krug.

Video: Marko Jelić: Nema razloga da Split i Zadar budu bolji od Šibenika, županija mora prestati stvarati prepreke