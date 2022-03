Kanadski diplomati preradili i javno sprdali pismo ruskog diplomata, Rusi pobjesnili

Rusija je optužila Kanadu za diplomaciju "na razini vrtića" u raspravi na Twitteru zbog objave kanadske diplomatske misije pri Ujedinjenim narodima na društvenim mrežama.

Ruski diplomat pri UN Vasilih Nebezia zatražio je podršku svih članica UN-a oko ruske rezolucije oko humanitarne pomoći Ukrajini, a Kanada je to pismo objavila s sa svojim izmjenama što je razbjesnilo Nebezija koji je to okarakterizirao "rusofobnom kletvom", piše BBC.

Thank you @RussiaUN for your letter dated March 16.



Please see our suggested edits below. #StandWithUkraine #RespectTheCharter pic.twitter.com/0M663R0tUW