Nove satelitske snimke ruske opreme i vojnika, javio se i Putin: 'Moskva i dalje spremna tražiti diplomatska rješenja'

Kanada, Japan i Australija objavili su da uvode gospodarske sankcije Rusiji zbog priznanja samoproglašenih republika na istoku Ukrajine, nakon što su ranije istu odluku donijele Velika Britanija, Europska unija i SAD.

Tijek događanja:

08:17 - Vladimir Putin kaže da je Moskva i dalje spremna tražiti "diplomatska rješenja" sa Zapadom oko Ukrajine, ali da se o interesima Rusije i sigurnosti njenih građana ne može pregovarati.

U videoobraćanju, inzistirao je na tome da je uvijek otvoren za "iskren dijalog".

Pohvalio je borbenu spremnost ruskih oružanih snaga, rekavši kako je siguran da će se zauzeti za nacionalne interese zemlje, prenosi BBC.

08:14 - Planovi za sastanak američkog predsjednika Joea Bidena s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom trenutno se ne razmatraju, priopćila je Bijela kuća.

Bidenova glasnogovornica Jen Psaki rekla je da je američki predsjednik otvoren za diplomaciju i pregovore na najvišoj razini, ali sada, dok Rusija potiče ukrajinski sukob, nije pravo vrijeme, rekla je.

"Nikada nećemo potpuno odustati od diplomacije", rekla je Psaki i naglasila kako je nužno da Moskva promijeni smjer.

Proteklih dana raspravljalo se o sastanku Putina i Bidena licem u lice. Biden je načelno pristao na sastanak, a čini se da je Kremlj bio otvoren za tu mogućnost, prema Bijeloj kući.

08:00 - Kanadska ministrica obrane Anita Anand objavila je na Twitteru kako je Kanada izvršila drugu isporuku vojne pomoći ukrajinskim partnerima.

- Daljnja ruska invazija suverene države apsolutno je neprihvatljiva, a mi ćemo nastaviti stajati uz Ukrajinu dok zemlja brani svoj suverenitet i neovisnost - navela je.

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE