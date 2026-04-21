DOGOVOR JE POSTIGNUT

Plenković upravo presjekao: Objavljena imena dvojice kandidata za Ustavni sud

Pula: Izjave za medije Andreja Plenkovića i Borisa Miletića
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
21.04.2026.
u 15:48

"HDZ i parlamentarna većina podržavaju dvojicu kandidata koji su ljudi s izrazito dobrim stručnim kvalifikacijama, ljudi od integriteta, priznati i uvaženi u struci i itekako iskusni u svojim pravničkim poslovima", poručio je premijer.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice HDZ-a objavio je da parlamentarna većina za Ustavni sud podržava dvojicu kandidata – suca Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića. Plenković je poručio da vladajući već mjesecima pokušavaju riješiti pitanje popunjavanja triju upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu, kao i izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Istaknuo je da su se o toj temi vodili razgovori koje je koordinirao predsjednik saborskog Odbora za Ustav Ivan Malenica.

Prema riječima premijera, HDZ i parlamentarna većina čvrsto su stali iza dvojice kandidata. "Došli smo do sljedeće situacije: HDZ i parlamentarna većina podržavaju dvojicu kandidata koji su ljudi s izrazito dobrim stručnim kvalifikacijama, ljudi od integriteta, priznati i uvaženi u struci te itekako iskusni u svojim pravničkim poslovima", poručio je premijer. Naglasio je i da ni Pajalić ni Sučević tijekom svojih karijera nisu bili povezani s politikom ni političkim strankama.

Govoreći o trećem upražnjenom mjestu, premijer je kazao da su vladajući oporbi ponudili kompromisno rješenje. Prema tom prijedlogu, oporba bi mogla predložiti kandidata po vlastitom izboru, a parlamentarna većina bila bi spremna podržati ga ako oporba prihvati dvojicu kandidata koje predlažu vladajući. "Mislim da ćemo na taj način postići ono što je nama posebno važno. Naša pozicija je jasna. Ljudi su kvalitetni, stručni, iskusni. Ako oporba ne pristane na ovo, onda je sav teret na njoj. A i nije na oporbi da bi parlamentarnoj većini postavljala ultimatume. Tako nešto ne dopuštamo i to tako ne ide", dodao je premijer.

Uskoro više...

Ključne riječi
Ustavni sud Andrej Plenković

