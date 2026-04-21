Ovaj čovjek je za Orbana odrađivao najteže poslove u Europi: Novi premijer sad mu sprema šut-kartu

Pod Viktorom Orbánom, Mađarskoj je u Bruxellesu trebao netko tko može agresivno braniti ratoborni antieuropski stav njegove vlade, dok istovremeno tiho surađuje s drugim zemljama kako bi se stvari pokrenule. U Bálintu Ódoru pronašli su pravog čovjeka. Tijekom proteklih šest godina ovaj 50-godišnjak – znatno blaže naravi nego što bi reputacija njegovih šefova u Europi sugerirala – služio je kao mađarski veleposlanik pri EU dok su odnosi s blokom tonuli na povijesno najniže razine. U tom razdoblju Budimpešta se približila Rusiji, oštro kritizirala Ukrajinu i svjedočila zamrzavanju milijardi eura iz EU fondova zbog ograničavanja demokratskih sloboda.

No, nakon Orbánovog poraza poslije 16 godina na mjestu premijera, Ódor bi mogao ostati bez posla. Lider oporbe Péter Magyar, koji je na parlamentarnim izborima 12. travnja okončao vladavinu populističke vlade, obećao je povijesni zaokret, signalizirajući da će ukloniti sve koji su previše blisko identificirani s prethodnom administracijom. „Po definiciji, svi razumiju da je lojalnost usmjerena prema političkim šefovima i postizanju rezultata prema njihovim uputama“, rekao je Ivan Rogers o ulozi nacionalnih veleposlanika pri EU, koju je i sam obavljao za Ujedinjeno Kraljevstvo u Bruxellesu do 2017. godine. Bez obzira na to što je Ódor osobno mislio o tim uputama, on ih je slijedio do zadnjeg slova. Iako su čak i oni koji su blisko surađivali s Ódorom bili nesigurni slijedi li on samo naredbe ili dijeli Orbánovu želju za napadima na Bruxelles, njegova reputacija „čovjeka za specijalne zadatke“ (tzv. fixer) odlazećeg premijera mogla bi mu presuditi. Tako tvrdi petero diplomata i dužnosnika iz drugih zemalja koji su s njim blisko surađivali i kojima je zajamčena anonimnost za razgovor s portalom Politico.

Lako bi se moglo pomisliti da bi, s obzirom na Orbánov glasan antieuropski stav, njegov čovjek u Bruxellesu bio „tupi instrument“. Naprotiv. Ódor je stručnjak za ugovore EU i doktor međunarodnih odnosa. Sveučilišta u njegovoj domovini koriste njegove knjige kako bi studente poučavala o tome kako Europa funkcionira. Upravo zato je bio tako učinkovit, kažu njegove kolege diplomati. Izgradnja bilo kakve vrste povjerenja unutar briselskog mjehura, kada je 2022. preuzeo dužnost, bila je težak zadatak. Ódor je stigao neposredno nakon špijunskog skandala u kojem je samo veleposlanstvo optuženo za vođenje obavještajnih agenata pod diplomatskim pokrićem, uz upozorenja da Budimpešta prosljeđuje informacije Moskvi. Drugi vodeći Mađar u gradu, Olivér Várhelyi, također je služio kao veleposlanik prije nego što ga je Orbán nominirao za europskog povjerenika, a i dalje je pod istragom zbog svoje navodne umiješanosti u taj slučaj. On poriče bilo kakvu krivnju.

Orbán’s EU fixer faces becoming Hungary’s ‘fall guy’ https://t.co/XIo0iQudq1 — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) April 21, 2026

Kao što je Rogers sugerirao, skupina veleposlanika u Bruxellesu često je usko povezana zajednica. Od njih se očekuje da pomno prate diplomatske poteze svojih kolega, šaljući natrag informacije o tome što druge vlade govore ili, što je možda još važnije, ne govore. Oni također igraju ključnu ulogu u postizanju kompromisa i osiguravanju da se interesi njihovih zemalja odraze u pregovorima. To zahtijeva vještine izgradnje mostova i snažne radne odnose s drugim izaslanicima, zastupnicima u Europskom parlamentu te dužnosnicima Komisije i Vijeća.

Ódoru posao nisu olakšavali Orbánovi napadi na Bruxelles i optužbe da se EU miješa u njegove unutarnje poslove. Veleposlanik je morao graditi konstruktivne veze s kolegama, a da pritom ne izazove sumnju u domovini da je previše prijateljski nastrojen prema njima. Ódor je barem bio dosljedan protivnik u pitanjima oko kojih je Budimpešta bila neumoljiva, jasno signalizirajući kolegama stav mađarske vlade i otvoreno govoreći gdje postoji prostor za pregovore, izjavilo je četvero diplomata i dužnosnika koji su s njim radili. „Kada razgovarate s Bálintom i on kaže 'slažem se s tobom', znate da će to i ispuniti“, rekao je jedan od njih, dodajući da je Ódor znao biti konstruktivan čak i dok je morao slijediti tvrdu liniju Budimpešte.

Visok preko 185 cm, s naočalama i prosijedom kosom, mađarski veleposlanik djeluje pomalo nespretno – češće ga se viđa u pozadini fotografija dok prati svoje šefove u Bruxellesu nego na vlastitim istupima. Kada je krajem 2024. na jednom skupu javno izazvan da brani prioritete mađarske vlade, prisutni su rekli da mu je očito bilo neugodno pri pomisli da mora govoriti izvan svojih nadležnosti o poslovima EU. Međutim, njegova uloga predstavnika najpoznatijeg „blokatora“ u EU dala je Ódoru moćnu poziciju tijekom Coreperam, ključnih sastanaka veleposlanika koji se održavaju u Bruxellesu najmanje dvaput tjedno kako bi se pretresale politike o svemu, od ekonomije do obrane i odnosa s Washingtonom. U praksi, Budimpešta je koristila svoj utjecaj kako bi osigurala velika izuzeća iz planova u kojima nije željela sudjelovati – poput financiranja Ukrajine ili odustajanja od ruske nafte – te je odgađala kazne za kršenje obveza koliko god je to bilo moguće. Za neke koji su radili uz njega, Ódor je bio neosporan uspjeh. „Ovo je zemlja od 9,5 milijuna ljudi u uniji od 450 milijuna, a ipak su za tim stolom imali toliku moć“, rekao je visoki dužnosnik EU. „Nitko ne misli da to nije impresivno.“

Magyarov dolazak na vlast zabrinuo je profesionalne diplomate u Bruxellesu. Većina od 135 zaposlenika mađarskog stalnog predstavništva u briselskoj Europskoj četvrti nikada nije prošla kroz smjenu vlasti jer tamo nisu radili 2010. godine. Dok će pravnici, tehnički atašei i asistenti vjerojatno biti neophodni, istaknutiji politički imenovanici mogli bi biti smijenjeni, počevši od samog veleposlanika. „Uvijek je bilo teško znati vjeruje li on u ono što govori – dijeli li Orbánove stavove ili samo radi svoj posao“, rekao je jedan kolega veleposlanik, ističući da se Ódor ugodno uklapao među kolege, šaleći se na marginama sastanaka.

To je vječni problem za većinu diplomata EU iz zemalja s nepristranom državnom službom, prema Rogersu. „Nikada zapravo ne pitate svoje kolege 'vjeruješ li ti doista u to?' – nitko mene ne bi pitao jesam li istinski vjerovao u Davida Camerona ili Theresu May“, dvoje premijera kojima je služio. Unatoč tome, „Olivér [Várhelyi] je bio istinski vjernik, mislim... Njegovi prethodnici i nasljednici, pretpostavljam, bili su više diplomati iz klase aparatchika koji su ipak imali dobre veze.“ Bez obzira na to, Várhelyi će vjerojatno ostati europski povjerenik, jer konvencije EU novoj vladi znatno otežavaju njegovu smjenu nego što je to slučaj s veleposlanikom zemlje.

Inzistiranje na tome da je samo radio svoj posao vjerojatno neće spasiti Ódora od smjene, pogotovo s obzirom na to da je jedan od Magyarovih najvažnijih prvih zadataka odmrzavanje 18 milijardi eura iz EU fondova. To bi značilo veliko zatopljenje odnosa s Bruxellesom i zahtijevalo bi od Budimpešte da pokaže ozbiljan odmak od Orbánovih dana. Ovo imenovanje je za Magyara i osobno – on je radio u mađarskom stalnom predstavništvu prije više od desetljeća. Njegova vlada ovisit će „o svima koji su svoj posao radili dobro i ostali vjerni svojoj prisezi“, rekao je na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon izborne pobjede.

Najizgledniji kandidat za preuzimanje veleposlanstva je Márton Hajdu, izjavila su dva mađarska dužnosnika za POLITICO. Bivši glasnogovornik mađarskog ministarstva vanjskih poslova koji se kasnije uspinjao u hijerarhiji Komisije, Hajdu je postao savjetnik predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i smatra se očiglednim izborom za dolazeću stranku Tisza, koja ubrzano traži ljude kojima može vjerovati. Hajdu se pridružio Magyaru na razgovorima s Komisijom u Budimpešti tijekom vikenda o tome kako odblokirati sredstva, fotografiran kao dio tima od šest ljudi od kojih se očekuje da preuzmu visoke funkcije. Ódor vjerojatno neće dobiti previše zahvala za svoju službu od nove vlade, niti od svojih kolega u Bruxellesu. „On bi bio onaj kojeg bi kritizirali u Coreperu kad god bi vlada ponovno blokirala neku odluku, ulizivala se Rusiji ili općenito odbijala suradnju s EU“, rekla je Júlia Pőcze, mađarska politička stručnjakinja i istraživačica u briselskom think tanku CEPS. On je uvijek bio „zgodno žrtveno janje za Orbána u Bruxellesu“, rekla je. Čini se da će biti žrtveno janje i za Magyara.