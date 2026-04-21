'NOVA OBEĆANA ZEMLJA'

Zaboravite Njemačku i Irsku, svi pričaju o ovoj zemlji: 'Plaće rastu, javni prijevoz je besprijekoran, a život je bolji nego u Zagrebu'

VL
Autor
Mateja Papić
21.04.2026.
u 12:32

Najviše pozornosti privukao je komentar Hrvata koji živi u Varšavi i koji tvrdi da su usporedbe s Hrvatskom "daleko od istine". Po njemu, Poljska je "uređena zemlja po svim aspektima", od radnih navika do načina na koji koristi europski novac. P

Je li Poljska nova europska priča o uspjehu ili tek precijenjeni istočni div? Upravo se to pitanje otvorilo na Redditu, gdje su korisnici iz Hrvatske žustro raspravljali o životu u Poljskoj, uspoređujući plaće, standard, mentalitet i perspektivu zemlje koja posljednjih godina bilježi snažan gospodarski rast. Povod raspravi bilo je pitanje jednog korisnika koji je ustvrdio da “zapadne zemlje polako tonu ekonomski i moralno” te upitao je li tako i u Poljskoj. Uslijedili su deseci komentara, a mišljenja su bila podijeljena: od oduševljenih opisa Varšave kao modernog europskog centra do tvrdnji da je “to isti problem kao i Hrvatska, samo deset puta veći”.

Najviše pozornosti privukao je komentar Hrvata koji živi u Varšavi i koji tvrdi da su usporedbe s Hrvatskom “daleko od istine”. Po njemu, Poljska je “uređena zemlja po svim aspektima”, od radnih navika do načina na koji koristi europski novac. Posebno je nahvalio javni prijevoz: “Metro, bus, tramvaj, moderna prigradska i međugradska željeznica funkcioniraju besprijekorno.” Dodao je i da su restorani jeftiniji nego u Zagreb, a kvaliteta usluge viša. “Konobari te cijene i poštuju”, napisao je, uz opasku da je dostava robe organizirana gotovo savršeno. Kao primjer naveo je popularnu poljsku platformu Allegro, gdje se proizvodi naručuju jednostavno, stižu za dan ili dva, a paketomati su “na svakih deset metara”.

Jedan od komentatora tvrdi da Poljska “ne tone ekonomski niti moralno, već raste velikom brzinom”, dok drugi podsjećaju da je riječ o zemlji koja je prije samo nekoliko desetljeća bila znatno siromašnija. “To što se tamo događa je povratak na normalno”, napisao je jedan sudionik rasprave, podsjećajući da je Poljska i prije Drugog svjetskog rata bila ozbiljna europska država s industrijom i ambicijama. No nisu svi impresionirani. Jedan korisnik, koji je također živio u Varšavi i dijelom u Krakovu, smatra da je slika idealizirana. Po njemu, glavni grad jest usporediv sa Zagrebom po cijenama i standardu, ali ostatak zemlje živi osjetno slabije. “Država je jaka, ali to ljudi baš i ne osjete na vlastitom džepu”, napisao je. Dodaje da većina radi teške poslove za male novce, dok su ljudi “hladniji”, oprezniji i stalno nešto štede.

Život u Poljskoj
by u/SpiritualMail7736 in askcroatia

U raspravi se otvorilo i pitanje plaća. Jedan komentator procjenjuje da je za dobar život potrebno između 2500 i 3000 eura neto mjesečno, uz napomenu da bi tada “bilo super”. Drugi pak tvrde da se Poljska isplati samo ako osoba može konkurirati za kvalitetne pozicije, posebno u IT sektoru. Ipak, čak i skeptici priznaju da Poljska posljednjih godina ostvaruje impresivne rezultate. Jedan korisnik sažeo je raspravu u jednoj rečenici: “Po ekonomskim pokazateljima zadnjih godina izgleda da su bili u pravu.” Zaključak internetske debate mogao bi se svesti ovako: Poljska možda nije obećana zemlja, ali više je nitko ne doživljava kao periferiju Europe.

Prema najnovijim podacima poljskog Državnog statističkog ureda (GUS), prosječna bruto mjesečna plaća u poduzetničkom sektoru u ožujku 2026. godine iznosila je 9.652,19 PLN (približno 2.245 €). Riječ je o povećanju od 596,27 PLN (139 €) u odnosu na ožujak 2025. godine, kada je plaća iznosila 9.055,92 PLN. Iako je na godišnjoj razini zabilježen rast, ovaj iznos predstavlja blagi porast u odnosu na veljaču 2026. godine, kada je prosjek bio 9.135,69 PLN (oko 2.125 €). S druge strane, podaci o zaposlenosti ukazuju na blagi negativni trend; u ožujku 2026. broj zaposlenih u korporativnom sektoru iznosio je 6,4 milijuna ekvivalenata punog radnog vremena, što je pad od 0,9% na godišnjoj razini te 0,1% u odnosu na prethodni mjesec. Ovaj se pad nastavlja na veljaču, kada je zaposlenost bila 0,8% niža u usporedbi s istim razdobljem 2025. godine.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
13:31 21.04.2026.

🤦 gluposti gluposti gluposti. Pametnima i vrijednima svugdje je dobro. A u Hrvatskoj ponajbolje!

CobraMikel
13:33 21.04.2026.

Copy Past po portalima ,click bajt članak.Kao netko tko je bio u Poljskoj par puta,DA,Poljska se razvila definitivno.Plaće su kao i Hrvatskoj.Bez 8000-10000 zlota, ( 1800-2200 eur) nemas sto tražiti ni u Poljskoj ni u Hrvatskoj. Tj sa takvom plaćom u obje zemlje rel. ok živiš. Inace si pušing i tamo i vamo. Hrana je neš jeftinija u prosjeku.Stanovanje ,ovisi kao i kod nas.Nije isto u Warsavi /Zg ili u provinciji.Hrvatska ima bogatalije i raznolikije pejsaže.Bolju klimu.Sve u svemu Poljska je strasno napredovala od komunističke ere ali da je obećena zemlja za Hrvate...ne j..bite nas u mozak!

Zgubider..
13:09 21.04.2026.

"...Zaboravite Njemačku i Irsku, svi pričaju o ovoj zemlji: 'Plaće rastu, javni prijevoz je besprijekoran, a život je bolji nego u Zagrebu'..."___Svaki tjedan jedna zemlja kud bi Hrvati mogli/trebali zbrisati! A niko ne postavlja pitanje kako Hrvatsku dovest u stanje dobroga života i da se više isplati ostati?! Je da bi onda razno-razni Pavleki, Pozderi i njihovi kompanjoni završili na Golom otoku, uhljebi i žetončići tipa Penave ne bi sjedili u Saboru, al bi Hrvatska bila sređena država A Hrvati to očito ne žele, pa rađe idu u Irsku, Njemačku i Poljsku...

