Cvrtila: Sankcije nisu za invaziju, to su ekonomske, minimalne sankcije. Putin im je podvalio "kukavičje jaje"

Moguća ruska invazija na Ukrajina bila je tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u.

Bivši veleposlanik RH u Rusiji, Božo Kovačević, rekao je da je ruski predsjednik zaključio da SAD ne žele primorati ukrajinske vlasti da poštuju sporazum iz Minska, ali i da je istovremeno odustao od UN-a unutar kojega će se riješavati pitanje reintegracije tih pokrajina.

- On je, barem po svojem razumijevanju, stvorio međunarodno-pravnu podlogu za stacioniranje vojske na ukrajinskom teritoriju. Putin je jasno pokazao i koliko su Rusiji važni zahtjevi koje su uputili zapadu, a na koje nisu dobili zadovoljavajući odgovor - kaže Kovačević, piše HRT.

Vlatko Cvrtila, stručnjak za sigurnosna pitanja, rektor Sveučilišta VERN, pojasnio je da postoji osnova da se Rusija ne može optužiti za invaziju.

- Oni ulaze na teritorij samoproglašenih republika koje je on priznao i tamo će rusku vojsku, kako se to kaže, u "mirovnu misiju". To nije samo "kapric" već da dolaze zbog kontrole pobunjeničkih snaga jer su one mogle napraviti nešto što bi Rusiju uvuklo u sukob pa oni ne bi samostalno mogli kontrolirati situaciju - kaže Cvrtila.

Mađarska je objavila da šalje vojsku na granicu s Ukrajinom zbog mogućeg priljeva izbjeglica, a u kontekstu Hrvatske, Baranju jako malo dijeli od toga područja.

- Ovakav bi se sukob reflektirao na cijelu Europu. To bi bio "domino efekt", sve bi se zemlje Europe našle pod svojevrsnim udarom. Ne bi samo mi imali određene konzekvence, već bi se i druge zemlje našle u poprilično lošijoj poziciji. Mađarska ima pravo postaviti oružane snage na granicu, ali nadajmo se da do velike eskalacije neće doći. Ovo što smo do sada vidjeli, ne obećava previše - kaže stručnjak za sigurnosna pitanja s Veleučilišta u Velikoj Gorici, Marinko Ogorec.

Govoreći o Gruziji 2008., gdje se događala slična situacija s ruskim "upadom" na njihov teritorij, Vlatko Cvrtila kaže da je to poprilično unazadilo Gruziju u svim namjerama približavanja zapadu, NATO-u, a slično se može dogoditi s Ukrajinom.

- Putin je sinoć govorio s velikim emocijama, a kada se u politici iskazuju emocije, onda nema racionalnog razmišljanja. Iz te emocije u sposobnosti je učiniti svašta. Međutim, ovo što je poduzeo, sada je novo miješanje karata. Svi su se nadali da je moguć sporazum Minsk 2, potpuno je taj okvir, koji je bio potpisan, on je maknut u stranu. U Moskvi i Ukrajini se govori o potrebi pronalaska diplomatskog rješenja. Pitanje je što će biti početna točka, hoće li se poništiti samoproglašenje, odluka Moskve? Od čega će se početi? To će biti vrlo zahtjevni pregovori i u ovom slučaju, u toj svojoj igri da dobije određena jamstva, Putin ipak ima malo jačeg asa u rukavu. Sankcije nisu za invaziju, to su ekonomske, minimalne sankcije. Putin im je podvalio "kukavičje jaje". Cijelo vrijeme prijete sankcijama, a onda se gađa ekonomski sektor, ali to neće im naštetiti, za to su se pripremili. Trebali su "gađati" energetski sektor, gdje su najranjiviji. No, ne smije se gađati jer bi Europa stradala, a onda bi cijene energenata otišle u nebo, svi bi na svijetu stradali - rekao je Cvrtila.