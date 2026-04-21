Slavonija osvojila njemačke agente: 'Oni se žele družiti s domaćinima i voziti na traktoru'

Turistički agenti iz Njemačke stigli su u Čepin kod Osijeka kako bi vidjeli što Slavonija nudi i onda će to prezentirati njemačkim turistima, inače najbrojnijim turistima u Hrvatskoj. Okupili su se danas na događaju Stories of Slavonia koji je organiziran u Hotelu Materra gdje su im se predstavili lokalni OPG-ovci, destilerije i sl. Događaj je organizirala HGK platforma za premium turizam Stories.

- Bili smo sigurni nakon obilaska destinacije da Slavonija ima puno toga za ponuditi. Često mislimo da nije dovoljno pokazati turistima samo OPG-ove, seoske manifestacije, seoska domaćinstva. Mislimo da nam trebaju oni brendirani hoteli i neki skupocjeni restorani, ali premium gost to zapravo ne želi. On želi doživljaj, iskustvo, autentičnost, predivnu prirodu i želi onu iskrenu emociju domaćina. Slavonija to, dakako, nudi. Mi smo se uvjerili kroz organizaciju ovog eventa da su ljudi u Slavoniji iznimno srčani i ta gostoljubivost i način lokalnog života Slavonaca je ono što nas je oduševilo - kazala je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK. Objasnila je kako su u suradnji s Croatia Airlinesom doveli agente iz Njemačke koji će u sklopu svog dolaska obići Slavoniju te su već sada oduševljeni onime što su vidjeli.

- Ovo je jedan dobar primjer destinacijskog menadžmenta koji je pokazao kako možemo spojiti i javni i privatni sektor. Pred nama su dakako i izazovi. Potrebno je razvijati nove turističke proizvode i ulagati u infrastrukturu, razmišljati strateški svi zajedno da ostvarujemo isti cilj, a to je uravnoteženi cjelogodišnji turizam u Hrvatskoj i da tako doprinosimo našem glavnom strateškom cilju, a to je pozicioniranje Hrvatske kao premium destinacije do 2030. godine. Ono što premium turist želi su jednostavnost i autentičnost. To je ono što nas razlikuje od svih ostalih mediteranskih konkurentskih zemalja, ponuditi im taj lokalni način života. Oni vole pojesti ručak u vinogradu, otići na vinsku cestu, pogledati kako izgleda jedno domaćinstvo, družiti se s domaćinima koji će im pokazati životinje, prirodu, voziti ih na traktoru - kazala je Vukojević.

Županica Nataša Tramišak kazala je kako je Osječko-baranjska županija jedna od najbrže rastućih destinacija u 2025. godini. - Kada govorimo o broju noćenja, govorimo o 330 tisuća noćenja. Upravo na području Osječko-baranjske županije grade se hoteli koji pružaju premium kvalitetu. Privlače one turiste koji traže ne samo autentični doživljaj nego traže izvornost, prelijepu prirodu, prekrasnu gastronomiju, visoku razinu kvalitete same usluge, sve ono što nude Slavonija i Baranja imaju - kazala je Tramišak.

Emerik Pišl, vlasnik OPG-a i destilerije Bijeli Gusak, kaže kako ovakvi događaji pomažu lokalnim proizvođačima. - Destinacijski turizam postaje niša koju prepoznaju i privatnici kao odrednicu budućeg hrvatskog turizma. Mi se kao destilerija tome isto približavamo, otvorili smo svoju kušaonicu stvarajući jednu mikro destinaciju za naše buduće kupce - kaže nam Pišl dodajući kako stranci vole naše rakije.

- Stranci obično ostanu zatečeni činjenicom da mi u litru voćnog destilata stavimo deset do petnaest kilograma voća, što je njima nezamislivo. Dakle, mi imamo vrhunsku sirovinu. Primjerice, moja sirovina je ekološka, imam ekološki voćnjak i ekološki certifikat. Ono što bih trebao zapravo prodati za četiri-pet eura po kilogram šljive, ja pretvorim u destilat. To je strancima nezamislivo. Kolege iz Europe koriste jeftinije sirovine dok mi u Hrvatskoj vrhunsku sirovinu pretvaramo u destilat. Voćne rakije su zato kraljica alkoholnih pića - zaključuje.