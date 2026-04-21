Vukovar postaje središte poslovnih ideja i inovacija: 'Imamo rekordnu zaposlenost, na tome ne želimo stati'

Mjesec dana uoči početka, u Vukovaru je najavljena najveća poslovna konferencija na istoku Hrvatske,Vukovar Business Forumu – Meeting G2.12, koja će se održati od 21. do 23. svibnja. Gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je kako će grad u tim danima postati epicentar poslovnih ideja, inovacija i tehnologija, s jasnim ciljem privlačenja novih investicija i vraćanja starog industrijskog sjaja. Grad Vukovar, naglasio je, nudi brojne zakonske i porezne pogodnosti, kako bi potaknuo ulagače.

– Ovaj Business forum je poruka da je Grad Vukovar okrenut ka budućnosti, ka mladima, ka novim zaposlenjima. Mi sada imamo rekordnu zaposlenost nakon mirne reintegracije i ne želimo na tome stati – poručio je Pavliček. Prisjetio se vremena kada je Vukovar bio industrijsko sjedište šire regije, naglasivši kako je cilj vratiti taj status. – Onaj sjaj koji je Grad imao prije Domovinskog rata u industrijskom smislu, u proizvodnji, u novim zaposlenjima, želimo upravo ponovno vratiti Gradu Vukovaru, a jedan od bitnih koraka je upravo ovaj Vukovar Business forum – zaključio je.

Ključnu ulogu u organizaciji uz Grad Vukovar ima i Udruga Meeting G2, koja godinama uspješno povezuje hrvatsku dijasporu s domovinom. Njen predsjednik, Antun Krešimir Buterin, objasnio je zašto je baš Vukovar odabran za ovogodišnje okupljanje. –Pozitivnim pristupom projektu i poslovnom razvoju želimo pokazati da ovaj kraj ima užasno puno potencijala. Želimo svima pokazati put da je jedini način na koji Hrvatska može opstati i razviti se upravo uz pomoć dijaspore. Vukovar je za nas idealno simboličko i stvarno mjesto toga zajedništva – rekao je Buterin. Udruga planira dovesti što veći broj od svojih 2300 članova iz 36 zemalja svijeta kako bi iz prve ruke upoznali potencijale koje nudi ovaj kraj.

Interes za konferenciju već sada nadmašuje očekivanja. Popunjeno je gotovo 70 posto panela i preko 60 posto kapaciteta za tvrtke izlagače, a očekuje se više od 300 sudionika. Među panelistima su predsjednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić, hrvatski neuroznanstvenik s Harvarda Alen Juginović, te tvrtke Orka, Dell Technologies i Offshore. Forum se sastoji od konferencijskog i sajamskog dijela, a naglasak je na kvalitetnom umrežavanju, predstavljanju proizvoda i promociji slavonske gastronomije.

Boris Podobnik iz Udruge Glas poduzetnika ističe važnost povezivanja poduzetnika i građana, kao i uloge dijaspore u razvoju Hrvatske. Predlaže da Vukovar, zbog povijesnog značaja, dobije status područja s najnižim porezima u Hrvatskoj, što bi privuklo domaće i strane investitore. Naglašava potrebu za inovacijama u poljoprivredi po uzoru na Nizozemsku, korištenje dnevnih migracija iz Vojvodine te važnost kratkoročnog i dugoročnog planiranja razvoja.