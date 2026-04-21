68 minuta užasa: Otkriveni detalji masakra u SAD-u u kojem je ubijeno osmero djece

Osmero djece u dobi od tri do 11 godina ubijeno je u nedjelju u Shreveportu u Louisiani. Osumnjičeni Shamar Elkins, bivši pripadnik Nacionalne garde, navodno je pištoljem ubio sedmero svoje djece i jedno dijete koje mu je bilo u rodu. Još jedno dijete, tinejdžer, ozlijeđeno je kada je skočilo s krova kako bi pobjeglo od pucnjave. Preminuo je i napadač, no još uvijek nije utvrđeno je li ga policija usmrtila tijekom potjere ili si je oduzeo život, navodi ABC News.

Dvije žene, uključujući majku sedmero ubijene djece, ranjene su i još uvijek su u bolnici. Istraga o motivu masakra se nastavlja, a načelnik policije Wayne Smith kazao je kako se vjeruje da je riječ o obiteljskom nasilju. Dodao je da istražitelji istražuju pet različitih mjesta zločina povezanih s pucnjavom. Policija je otkrila i 68-minutni vremenski slijed krvavog pohoda.

5:55 - Policija je zaprimila prvi poziv. Žena je rekla da se nalazi na krovu kuće, dok je osumnjičenik unutra.

5:58 - Žena je u drugom pozivu rekla da je u rodu s osumnjičenikom.

5:59 - Kazala je da je osumnjičenik Elkins upucao sve u kući.

6:00 - Navela je da su ona i njezina djeca pobjegli iz kuće na krov.

6:01 - Policajci iz Shreveporta stigli su na mjesto događaja.

6:03 - Policajci su uspostavili kontakt sa ženom koja ih je zvala.

6:05 - Policajci su zatražili da vatrogasci budu u pripravnosti u blizini kuće.

6:07 - Druga žena prijavila je pucnjavu u kući u drugoj ulici. Rekla je da ju je upucao njezin dečko koji je potom pobjegao s njihovo troje djece. Identificirala ga je.

6:10 - Utvrđeno je da su pucnjave povezane.

6:15 - Policajci su dobili informaciju da je osumnjičenik ukrao crveni automobil Kia Sportage.

6:17 - Prometne jedinice policije uočile su ga kako se kreće prema jugu autocestom.

6:18 - Policajac je javio da su u potjeri.

6:20 - Policajci su javili da se oteta djeca možda nalaze u vozilu.

6:23 - Službenici su javili da silaze s autoceste.

6:25 - Policajci u Shreveportu pronašli su ozlijeđenu žrtvu iz druge pucnjave.

6:29 - Policajci su javili kako su razmijenili vatru s osumnjičenikom.

6:40 - Policajci su javili da u vozilu nisu pronađena djeca.

6:43 - Službenici su pregledom kuće pronašli više žrtava koje su preminule.

7:03 - Osumnjičenik Elkins proglašen je mrtvim.