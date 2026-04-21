FOTO Počelo rušenje stotinu ilegalnih vikendica uz rijeku Dravu: Upozoravali vlasnike godinama, a sada je ovako došlo na naplatu

Rušenje bespravno izgrađenih objekata uz rijeku Dravu kod Varaždina, na području tzv. Varaždinskog jezera, počelo je u utorak uz prisutnost građevinske inspekcije i policije, čime je i formalno otvorena akcija uklanjanja stotina ilegalno podignutih vikendica na tom prostoru.

Riječ je o području koje većim dijelom obuhvaća međimursku stranu rijeke, uključujući katastarske općine Kuršanec, Varaždin i Pušćine, gdje se uz obalu godinama razvijala bespravna gradnja. Prema procjenama, uz akumulaciju se nalazi oko 700 takvih objekata, dijelom podignutih još prije nekoliko desetljeća. Građevinska inspekcija do sada je provela 177 nadzora i donijela 157 rješenja o uklanjanju, a sada je započela i konkretna provedba na terenu.

Objekti se uklanjaju o trošku vlasnika, a najveći broj njih nalazi se na državnom zemljištu uz akumulaciju hidroelektrane kojim upravlja HEP, dok je manji dio na zemljištu pod upravom Hrvatskih voda i na privatnim parcelama u području Kuršanečkog luga. Prostor na kojem su izgrađeni u najvećem je dijelu izvan građevinske zone prema važećim prostornim planovima, a dodatno je riječ o zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava te dijelu ekološke mreže Natura 2000, gdje gradnja nije dopuštena.

Akcija rušenja dolazi nakon višegodišnjih upozorenja i postupaka koje je vodila građevinska inspekcija, o čemu je Večernji list već ranije izvještavao. Još prošle godine inspekcija je izdala desetke rješenja o uklanjanju, a samo u jednoj fazi bilo ih je 74, uz ukupno više od stotinu provedenih nadzora. Već tada je bilo jasno da je riječ o znatno širem problemu jer su procjene govorile o stotinama ilegalnih objekata raspršenih uz Dravu i akumulacijska jezera na sjeveru Hrvatske.

Među vlasnicima vikendica tada je zavladala panika nakon što su se na objektima pojavile oznake “zatvoreno gradilište” i pozivi da se jave inspektorima, uz rokove za samostalno uklanjanje. U suprotnom, uklanjanje bi organizirala država, uz naplatu troškova vlasnicima. Dio vlasnika tvrdio je da su godinama uređivali zapušten teren i da objekti nisu građeni za komercijalne svrhe, no inspekcija je naglašavala da je riječ o gradnji na državnom zemljištu i unutar zaštićenog područja.

Problem bespravne gradnje uz Dravu i Muru nije nov – na njega su godinama upozoravale i javne ustanove za zaštitu prirode, koje su evidentirale velik broj ilegalnih objekata i prijavljivale ih nadležnim tijelima. Procjene su i ranije govorile o stotinama vikendica, osobito oko akumulacija hidroelektrana Čakovec i Dubrava, što je ovaj slučaj učinilo jednim od najvećih zahvata uklanjanja bespravne gradnje na sjeveru Hrvatske.

Sada, nakon niza upravnih postupaka i rješenja, krenula je i fizička provedba na terenu, čime se višegodišnji problem pokušava riješiti u praksi. Upit smo poslali i DIRHU koji trenutno vodi vd inkriminiranog Andrije Mikulića, a odgovor ćemo objaviti kad ga primimo.