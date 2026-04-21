Oni žele postati najmoćniji ljudi na svijetu: Tko su kandidati za novog šefa UN-a

Deseti glavni tajnik Ujedinjenih naroda bit će izabran ove godine na petogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja 2027. godine. Reuters je tim povodom donio popis dosadašnjih kandidata koji se natječu za nasljednika odlazećeg šefa UN-a, Antónia Guterresa.

RAFAEL GROSSI

Rafael Grossi, 65-godišnji diplomat iz Argentine, posljednjih je šest godina sveprisutan glavni direktor UN-ove nuklearne agencije (IAEA). Iako Međunarodna agencija za atomsku energiju već dugo nadzire iranski nuklearni program, Grossi je predvodio pregovore s ciljem spašavanja dijelova povijesnog nuklearnog sporazuma između Teherana i svjetskih sila nakon odluke predsjednika Donalda Trumpa da povuče SAD iz istog 2018. godine. Grossijevi kritičari tvrde da je otišao predaleko u pokušajima sklapanja dogovora s Iranom.

Otac osmero djece i poliglot koji govori engleski, španjolski, francuski i talijanski, Grossi je podigao ugled sebi i IAEA-i svojom "šatl diplomacijom" u međunarodnim krizama. Njegov najjasniji uspjeh bio je postavljanje malog tima IAEA-e u nuklearnu elektranu Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, nakon opetovanih putovanja preko linije fronte u rusko-ukrajinskom ratu. U utrci nastoji projicirati sliku čovjeka od akcije, a mnogi ga diplomati vide kao favorita nakon godina provedenih u pokušajima da održi dobre odnose s pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a (SAD, Rusija, Kina, Britanija i Francuska), čija je potpora ključna za ovu funkciju. "Ova iskustva potvrdila su moje duboko uvjerenje: čak i u vremenima podjela, multilateralne institucije mogu ostvariti stvaran, pozitivan učinak", stoji u Grossijevoj izjavi o viziji za ovu dužnost.

REBECA GRYNSPAN

Rebeca Grynspan (70) opisuje se kao reformski orijentirana multilateralistica koja se borila protiv rodnih barijera i cijeli život vjeruje u UN i njegovu posvećenost miru, razvoju i ljudskim pravima. Bivša potpredsjednica Kostarike, koja vodi Konferenciju UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD), izjavila je da se povukla s dužnosti do rujna kako bi izbjegla sukob interesa tijekom kampanje. Grossi je nastavio obavljati svoju ulogu u IAEA-i tijekom kampanje.

Rođena od roditelja koji su pobjegli iz Europe nakon Drugog svjetskog rata, svoj svjetonazor izravno povezuje s podrijetlom UN-a i njegovom ulogom u međunarodnoj suradnji i sprječavanju sukoba. Ako bude izabrana, Grynspan bi postala prva žena na mjestu glavnog tajnika. Rekla je da je, iako je morala raditi kompromise između obiteljskog života i javne službe, činjenica da je bila prva žena na čelu UNCTAD-a oblikovala njezino vodstvo. "Ne čekam poseban tretman. Želim jednak tretman", rekla je za Reuters. Kao ekonomistica, Grynspan se opisuje kao "zrela liderica" koja bi vodila agilniji UN kroz suradnju s drugim akterima, istovremeno braneći njegove temeljne vrijednosti.

MICHELLE BACHELET

Michelle Bachelet (74) dvostruka je predsjednica Čilea i bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, koja je također od 2010. do 2013. služila kao izvršna direktorica agencije UN Women. U ožujku je Čile povukao potporu Bachelet nakon skretanja državnog vodstva udesno, ali je ona izjavila da će nastaviti uz potporu Brazila i Meksika. Vlada čileanskog predsjednika Joséa Antonija Kasta priopćila je da njezinoj kampanji nedostaje široki politički konsenzus kod kuće te da se suočava s lošim izgledima na međunarodnom planu.

Bachelet se suočila s kritikama američkih konzervativaca zbog svog stava o pravu na pobačaj, a u travnju je američki izaslanik pri UN-u, Mike Waltz, naizgled "potopio" njezinu kandidaturu rekavši kako dijeli zabrinutost jednog američkog senatora o njezinoj prikladnosti. Republikanski senator Pete Ricketts optužio je Bachelet da je kao šefica UN-a za ljudska prava u izvješću iz 2022. "ublažavala udarce" propustivši nazvati kineske akcije protiv ujgurskih muslimana genocidom, te da je promicala pobačaj kao temeljno ljudsko pravo. Peking se još nije izjasnio o njezinoj kandidaturi.

MACKY SALL

Macky Sall, koji je bio predsjednik Senegala 12 godina do 2024., ističe svoje iskustvo šefa države kao ključnu prednost za ulogu glavnog tajnika. Ovaj 64-godišnji geolog – sin prodavača kikirikija iz siromašnog dijela zapadnoafričke zemlje – tijekom svog mandata dovršio je velike infrastrukturne projekte i zagovarao razvoj Afrike.

Sall je naglasio potrebu za potporom zemljama u razvoju opterećenima dugovima. Poziva na reformu Vijeća sigurnosti, uvažavajući zahtjeve zemalja u razvoju za stalnim mjestima u najmoćnijem tijelu UN-a. "Više nego ikad, redefinirani multilateralizam ostaje najbolji način za odgovor na izazove svijeta u punoj transformaciji", objavio je na platformi X. Salla, koji govori tiho i ugodnije se osjeća na francuskom nego na engleskom jeziku, nominirao je Burundi. Njegova kandidatura ima mješovitu potporu u Africi; prema diplomatskim bilješkama u koje je Reuters imao uvid, njegova domovina i Nigerija uskratile su mu podršku. Ako bude izabran, bio bi treći afrički glavni tajnik nakon Egipćanina Boutrosa Boutrosa-Ghalija i Ganca Kofija Annana.