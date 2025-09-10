Kamala Harris: Dopustiti Bidenu da se kandidira bilo je nesmotreno

Kamala Harris, demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima 2024., ocijenila je u knjizi koja će biti objavljena ovaj mjesec da je bilo "nesmotreno" dopustiti Joeu Bidenu da se kandidira za drugi mandat u Bijeloj kući. U knjizi je pokušala također izravnati račune s okruženjem bivšeg predsjednika, koje optužuje da joj je stalno podmetalo klipove pod noge dok je bila potpredsjednica, po izvacima koje je objavio časopis The Atlantic.

"'Odluka je na Joeu i Jill.' Ponavljali smo to kao mantru, kao da smo bili hipnotizirani. Je li to bila elegancija ili nesmotrenost? Kada promislim, mislim da je bila nesmotrenost. Ulog je bio prevelik. Taj se izbor nije mogao temeljiti na egu, na ambiciji jednog pojedinca", napisala je Kamala Harris.

Harris, koja je zamijenila Bidena kao kandidatkinja za Bijelu kuću potkraj srpnja, napomenula je ipak da ona nikako nije bila u poziciji da zagovara njegovo povlačenje iz utrke.

"Znala sam da bi izgledalo nevjerojatno oportunističko da ga se zatraži da se ne kandidira. On bi to doživio kao neprikrivenu ambiciju, možda kao perfidnu izdaju", ocijenila je. Istaknula je da je Biden, danas 82-godišnjak, bio sposoban obnašati dužnosti. "U svom najgorem danu, bio je dublje upućen, sposobniji za prosuđivanje i daleko suosjećajniji od Donalda Trumpa u najboljim danima. Ali s 81 godinom, Joe se umorio".

Prva potpredsjednica SAD-a otkrila je i svoju ogorčenost okruženjem Joea Bidena u nekoliko odlomaka koje je objavio časopis. "Bilo je gotovo nemoguće postići da (Bijela kuća) kaže nešto pozitivno o mojem radu ili da me brani", požalila se. "Često sam doznala da predsjednikova ekipa raspiruje negativne glasine koje su me pratile", dodala je.

Knjiga pod nazivom "107 dana", u izdanju izdavačke kuće Simon & Schuster, bit će objavljena u SAD-u 23. rujna. Toliko je trajala Harrisina skraćena predizborna kampanja, od iznenadnog povlačenja Joea Bidena 21. srpnja do izbora 5. studenoga na kojima je pobijedio republikanac Donald Trump.