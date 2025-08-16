Zelenski razgovarao s Trumpom, u ponedjeljak ide na sastanak u Washington

Američki predsjednik Donald Trump održao je dugi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom je razgovarao s čelnicima NATO-a nakon sastanka u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je Bijela kuća. Nakon sastanka oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da će se u ponedjeljak sastati s Donaldom Trumpom u Washingtonu. Rekao je da je američki predsjednik razgovarao s njim telefonom više od sat i pol nakon što se sinoć sastao s ruskim predsjednikom Putinom na Aljasci. Ukrajinski čelnik rekao je da će sastanak u ponedjeljak biti "kako bi se razgovaralo o svim detaljima u vezi s prekidom ubijanja i rata" te je dodao da je "zahvalan na pozivu".

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre.

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka. Američki predsjednik u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika savjetovao je da na njega pristane.