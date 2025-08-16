Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON SASTANKA NA ALJASCI

Zelenski razgovarao s Trumpom, u ponedjeljak ide na sastanak u Washington

FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/6
Autori: vecernji.hr, Hina
16.08.2025.
u 09:51

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Američki predsjednik Donald Trump održao je dugi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom je razgovarao s čelnicima NATO-a nakon sastanka u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je Bijela kuća. Nakon sastanka oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da će se u ponedjeljak sastati s Donaldom Trumpom u Washingtonu. Rekao je da je američki predsjednik razgovarao s njim telefonom više od sat i pol nakon što se sinoć sastao s ruskim predsjednikom Putinom na Aljasci. Ukrajinski čelnik rekao je da će sastanak u ponedjeljak biti "kako bi se razgovaralo o svim detaljima u vezi s prekidom ubijanja i rata" te je dodao da je "zahvalan na pozivu".

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu. 

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Washington, D.C.
1/102

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre. 

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka. Američki predsjednik u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika savjetovao je da na njega pristane.

Ključne riječi
Summit na Aljaski Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Žaoka
Žaoka
09:59 16.08.2025.

Zelenski ima jednog velikog Asa u rukavu, a to je raspisivanje referenduma. tu mu ni Trump ne može ništa. To može samo narod odlučit ovo što je kakti trump dogovorio sa zločicem Putinom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još