Danas stiže promjena vremena. Za veći dio Hrvatske upaljen žuti meteoalarm

Nakon nekoliko sunčanih dana i visokih temperatura za ovaj dio godine, u srijedu za dio Hrvatske stiže manja promjena vremena, no i dalje će se nastaviti razmjerno toplo vrijeme. Ipak, prema vremenskoj prognozi, srijeda će biti manje topla i vjetrovita, uz dosta oblaka i magle koja bi se mjestimice mogla i dulje zadržati.

Ujutro i dio prijepodneva često niski oblaci i magla, a od sredine dana u većini krajeva sunčana razdoblja. Oblačnije će se, javlja DHMZ, zadržati na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu.

DHMZ je pak na svojim stranicama za srijedu izvijestio kako je za dio Hrvatske upaljen žuti alarm - odnosno da je vrijeme potencijalno opasno. I to upravo zbog najavljene magle, za osječku regiju, zagrebačku, gospićku i karlovačku.

Poslijepodne će biti i manje toplo nego u utorak, uz najvišu temperaturu većinom od 11 do 13 °C, te uz ponegdje umjeren jugoistočni vjetar. U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana često magla i niski oblaci, koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Zatim djelomice sunčano. Najniža jutarnja temperatura većinom od 0 do 3 °C, a dnevna će ovisiti o dugotrajnosti magle, javlja prognostičar za HRT.

Mjestimične magle bit će i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, osobito ujutro. Najviša dnevna temperatura zraka od 10 °C u gorju do 15 °C na otocima, a najniža od 2 °C po kotlinama do 8 °C na obali. U Dalmaciji i na jugu Hrvatske djelomice sunčano, u noći i ujutro ponegdje s maglom, osobito u njezinoj unutrašnjosti, a temperature će se penjati i do 16 °C.