Kakvo ljeto očekuje Hrvatsku i kada počinju vrućine? Meteorolozi objavili dugoročnu prognozu

Iako meteorološko ljeto počinje 1. lipnja, ljetno vrijeme ili ljetni solsticij počet će tek 20. lipnja. Tim meteorologa AccuWeathera upozorio je da će se Europom tijekom ljeta širiti vrućine, a za poljoprivrednike će to stvoriti brojne probleme jer dulje vrijeme neće biti nijedne kišne epizode. Ovoga ljeta bit će najtoplije u Portugalu, Španjolskoj, južnoj Francuskoj i većem dijelu Italije jer će se toplina iz sjeverne Afrike širiti prema sjevernoj i južnoj Europi.

Temperature se očekuju blizu ili iznad normalnih za ljeto. Konkretno, u lipnju od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a u srpnju od 26 do 34 Celzijeva stupnja.

Olujni trag diljem Europe nastavit će se pomicati prema sjeveru kontinenta tijekom cijelog ljeta, a sušniji uvjeti zavladat će nad središnjim i jugoistočnim dijelovima.

Vrućina iz Španjolske i Italije širit će se sve do Belgije, Njemačke, ali i balkanskih zemalja. Međutim, meteorolozi napominju da širenje toplijeg vremena neće biti dosljedno na ovim područjima te da će vrućina vjerojatno dolaziti u valovima.

Širenje toplijeg vremena također će biti postupno te će trebati više vremena da određeno područje dosegnu temperature iznad normale.Dulja razdoblja vrućine u zapadnoj Europi se očekuju tek krajem srpnja i početkom kolovoza.

Na području srednje Europe i Balkana tijekom lipnja se očekuju prosječne temperature od 19 do 21 Celzijev stupanj, a u srpnju od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva. U kolovozu se očekuje da će prosječne temperature opet početi padati prema 19 do 21. Na području Dalmacije očekuje se vrlo vruće ljeto s manje oborina od prosjeka.

Na području srednje Europe i Balkana najviše topline i sušnog vremena očekuje se sredinom i krajem ljeta. Kako kažu meteorolozi, to ne isključuje pojedine epizode olujnih nevremena i grmljavine na tom području. Ali one ne bi trebale biti dugotrajne, kažu meteorolozi AccuWeathera.