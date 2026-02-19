'Kakve scene užasa i pokolja! Ni pakao ne može biti tako strašan'

Ono što je za Britance bitka na Sommi, to je za Francuze bitka za Verdun. Bojno polje postalo je ogromno groblje s ostacima poginulih vojnika, a kosti više od 130.000 neidentificiranih vojnika s obje strane barikada smješteni su u obližnju kosturnicu. Bitka za Verdun vodila se od 21. veljače do 18. prosinca 1916., kao najduža bitka u Prvom svjetskom ratu, duga 302 dana. Bjesomučno granatiranje i pad milijun granata već prvog dana pisac Ernst Jünger nazvao je "čeličnom olujom". Na oko 30 četvornih kilometara je u nekoliko mjeseci ispaljeno deset milijuna streljiva teškog 1,35 milijuna tona. Ubijeno je, ranjeno ili nestalo oko 700.000 ljudi.