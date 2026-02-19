Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BITKA KOJA JE TRAJALA 302 DANA

'Kakve scene užasa i pokolja! Ni pakao ne može biti tako strašan'

Autor
Ivica Beti
19.02.2026.
u 14:49

U bitki su poginule 163 tisuće francuskih vojnika te 143 tisuće Nijemaca

Ono što je za Britance bitka na Sommi, to je za Francuze bitka za Verdun. Bojno polje postalo je ogromno groblje s ostacima poginulih vojnika, a kosti više od 130.000 neidentificiranih vojnika s obje strane barikada smješteni su u obližnju kosturnicu. Bitka za Verdun vodila se od 21. veljače do 18. prosinca 1916., kao najduža bitka u Prvom svjetskom ratu, duga 302 dana. Bjesomučno granatiranje i pad milijun granata već prvog dana pisac Ernst Jünger nazvao je "čeličnom olujom". Na oko 30 četvornih kilometara je u nekoliko mjeseci ispaljeno deset milijuna streljiva teškog 1,35 milijuna tona. Ubijeno je, ranjeno ili nestalo oko 700.000 ljudi.

Ključne riječi
Prvi svjetski rat Verdun

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!