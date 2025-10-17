Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
26. STUDENOG U ZAGREBU

Kako spojiti AI i influencere u kampanje koje donose stvarne rezultate? Saznajte na Brands & Trendsu

Foto: PR
1/3
Autor
Gabrijela Krešić
17.10.2025.
u 16:52

Na jednoj od radionica, koje Večernjakovu konferenciju čine jedinstvenom u regiji, sudionici neće samo slušati, nego će imati priliku sami generirati sadržaj uz pomoć AI alata, testirati ideje i steći vještine koje odmah mogu primijeniti u vlastitim projektima.

Kako iz kreativne ideje stvoriti strategiju koja donosi mjerljive rezultate? Upravo na to pitanje odgovara radionica "AI + Influenceri = viralni hitovi“, koju na ovogodišnjoj konferenciji Brands & Trends, u organizaciji Večernjeg lista koja će se održati 26. studenog u zagrebačkom hotelu Zonar, donosi hrvatski startup Hypefy, jedan od najnaprednijih AI alata za automatizaciju influencer kampanja.

U moru inspirativnih predavanja, ova radionica nudi ono što sudionici često traže – konkretno znanje koje se može primijeniti već sutra u novim marketinškim izazovima. Brands & Trends poznat je po tome što kombinira teoriju, praksu i networking, a neformalno učenje upravo kroz ovakve radionice čini ga jedinstvenim u regiji, a svoje karte osigurajte već danas na linku

Influencer marketing danas raste brže nego ikad – samo ove godine očekuje se rast od 36% i vrijednost gotovo 10 milijardi dolara globalno. Prema istraživanju WARC-a, 60 % marketinških stručnjaka planira dodatno povećati budžete za ovaj kanal jer donosi i do 11 puta veći ROI od klasičnih digitalnih metoda. No, unatoč popularnosti, influencer marketing postaje sve složeniji: pronalazak pravih kreatora, relevantan sadržaj i mjerenje učinka glavni su izazovi s kojima se brendovi suočavaju.

Na radionici će Stjepan Zelić, suosnivač i CEO Hypefya, i Juraj Bagarić, Account Executive, pokazati kako umjetna inteligencija mijenja pravila igre. Kroz konkretne primjere i praktične alate otkrit će kako AI može pomoći u optimizaciji sadržaja, analizi emocija, automatizaciji kampanja i preciznom mjerenju učinkovitosti. Sudionici neće samo slušati – imat će priliku sami generirati sadržaj uz pomoć AI alata, testirati ideje i steći vještine koje odmah mogu primijeniti u vlastitim projektima.

Hypefy već surađuje s globalnim brendovima poput Nivee, Schwarzkopfa, Imleka i Jaffe, a njihove kampanje redovito ostvaruju tri do pet puta bolje rezultate od prosjeka industrije. Uz to, Hypefy platforma omogućuje potpunu automatizaciju – od pronalaska influencera i kreiranja briefa do ugovaranja i praćenja ROI-ja u stvarnom vremenu. Za sve koji žele razumjeti kako spojiti AI tehnologiju i kreativnost influencera u kampanje koje donose stvarne rezultate, ova radionica bit će nezaobilazan dio konferencije. Najnovije informacije o konferenciji potražite na službenom Instagram profilu.

Brands & Trends Hypefy najava radionice
Foto: PR

Ključne riječi
#brand&trends2025 brands&trends

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još