Kako spojiti AI i influencere u kampanje koje donose stvarne rezultate? Saznajte na Brands & Trendsu

Kako iz kreativne ideje stvoriti strategiju koja donosi mjerljive rezultate? Upravo na to pitanje odgovara radionica "AI + Influenceri = viralni hitovi“, koju na ovogodišnjoj konferenciji Brands & Trends, u organizaciji Večernjeg lista koja će se održati 26. studenog u zagrebačkom hotelu Zonar, donosi hrvatski startup Hypefy, jedan od najnaprednijih AI alata za automatizaciju influencer kampanja.

U moru inspirativnih predavanja, ova radionica nudi ono što sudionici često traže – konkretno znanje koje se može primijeniti već sutra u novim marketinškim izazovima. Brands & Trends poznat je po tome što kombinira teoriju, praksu i networking, a neformalno učenje upravo kroz ovakve radionice čini ga jedinstvenim u regiji, a svoje karte osigurajte već danas na linku.

Influencer marketing danas raste brže nego ikad – samo ove godine očekuje se rast od 36% i vrijednost gotovo 10 milijardi dolara globalno. Prema istraživanju WARC-a, 60 % marketinških stručnjaka planira dodatno povećati budžete za ovaj kanal jer donosi i do 11 puta veći ROI od klasičnih digitalnih metoda. No, unatoč popularnosti, influencer marketing postaje sve složeniji: pronalazak pravih kreatora, relevantan sadržaj i mjerenje učinka glavni su izazovi s kojima se brendovi suočavaju.

Na radionici će Stjepan Zelić, suosnivač i CEO Hypefya, i Juraj Bagarić, Account Executive, pokazati kako umjetna inteligencija mijenja pravila igre. Kroz konkretne primjere i praktične alate otkrit će kako AI može pomoći u optimizaciji sadržaja, analizi emocija, automatizaciji kampanja i preciznom mjerenju učinkovitosti. Sudionici neće samo slušati – imat će priliku sami generirati sadržaj uz pomoć AI alata, testirati ideje i steći vještine koje odmah mogu primijeniti u vlastitim projektima.

Hypefy već surađuje s globalnim brendovima poput Nivee, Schwarzkopfa, Imleka i Jaffe, a njihove kampanje redovito ostvaruju tri do pet puta bolje rezultate od prosjeka industrije. Uz to, Hypefy platforma omogućuje potpunu automatizaciju – od pronalaska influencera i kreiranja briefa do ugovaranja i praćenja ROI-ja u stvarnom vremenu. Za sve koji žele razumjeti kako spojiti AI tehnologiju i kreativnost influencera u kampanje koje donose stvarne rezultate, ova radionica bit će nezaobilazan dio konferencije. Najnovije informacije o konferenciji potražite na službenom Instagram profilu.