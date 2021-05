Kako se obraniti od telefonske prodaje?

Registar "Ne zovi" uveden je u siječnju 2017. U prvoj godini upisalo se 27 i pol tisuća korisnika, a danas je u njemu 56 tisuća telefonskih brojeva. U javnom su registru brojevi potrošača koji ne žele primati pozive trgovaca namijenjene promidžbi ili prodaji. Većinom su to umirovljenici, koji i imaju najviše problema pri registraciji. Inspektorat je zaprimio 107 pritužbi potrošača na nepravilnosti trgovaca i akvizitera pri prodaji. U 23 slučaja sud je novčano kaznio prekršitelje.

- Česte su pritužbe potrošača po pitanju teleprodaje, poziva od strane trgovaca koji nude promidžbu i prodaju - ističe predsjednik Udruge "Splitski potrošač" Vlado Biljarski. - Potrošači ne moraju prihvatiti sklapanje ugovora putem telefona, ali ako je već do toga došlo i ako su se obratili nama za savjet mi ih uputimo da u periodu od 14 dana imaju pravo na jednostrani raskid ugovora - dodaje, javlja HRT.

Neželjeni, a uporni telefonski pozivi, u bilo koje doba, mnoge su stajali i vremena, i živaca. A neke - i novca. - Nama se svakodnevno javljaju stariji ljudi koji su žrtve, dakle, oni su i potencijalni ciljevi jer znaju da su ti ljudi doma, da su u mirovinama, itd., dakle, oni su stalno nazivani i stalno varani jer se najčešće radi o prijevarama - ističe Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Pa ipak, tome stati na kraj, nije nemoguće. Zahvaljujući, među ostalim, i Registru "Ne zovi".

- Ako ste upisali broj u Registar onda bilo što da se dogodi vi imate dokaz da trgovac nije smio zvat - vašu majku, oca, djeda, i onda ćete lakše riješiti situaciju - ističe ivo Majerski iz HAKOM-a.

Za prekršitelje su propisane novčane kazne, i to nemale. A za nadzor je zadužen - Državni inspektorat. "Od 1. travnja 2019. kad je osnovan Državni inspektorat, Tržišna inspekcija zaprimila je 107 predstavki potrošača u vezi s mogućim nepravilnostima vezanima za neželjene pozive odnosno poruke u sklopu promidžbe i prodaje putem telefona. Povreda zakonskih odredbi utvrđena je u 23 slučaja", propćeno je iz Državnog inspektorata.

- Možda bi trebalo više radit na toj kampanji Ne zovi. Mi mlađa generacija znamo kako to eventualno iskomunicirati, možemo se prijaviti u taj Registar ne zovi, ali čini mi se da zapravo najviše ugrožavaju takvi trgovci ovu stariju populaciju koja zapravo nema dovoljno informacija. To bi njima možda trebalo biti dostupno na televiziji, radiju - ističe pravna savjetnica za zaštitu prava potrošača Dijana Kladar. Zahtjev za upis broja u besplatni Registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili poruka, može se predati osobno, poštom ili elektroničkim putem. No, pita li se potrošačke udruge, načina ima još.

- Mi smo predložili na Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača da se pretplatnicima pošalje, u dogovoru s teleoperatorima naravno, uz račun taj obrazac koji se popunjava i kratka uputa što treba učiniti - istaknula je Knežević. Osim toga, predložit će i izmjenu Pravilnika o Registru u vezi s pozivima i porukama političkih stranaka i anketara.