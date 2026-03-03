Policija upozorava: Ne odgovarajte na lažne poruke o kaznenim postupcima

Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je u utorak upozorenje građanima zbog nove "phishing" kampanje putem elektroničke pošte u kojoj se pošiljatelji lažno predstavljaju kao policija i prijete uhićenjima. U lažnim porukama navodi se da je protiv primatelja pokrenut „pravni postupak“ zbog navodne dječje pornografije na internetu. Od građana se traži odgovor na obavijest uz prijetnju pokretanjem kaznenog postupka, a sve s ciljem pripreme financijske prijevare.

Iz MUP-a naglašavaju kako je riječ o pokušaju prijevare te apeliraju na građane da takve poruke odmah obrišu, na njih ne odgovaraju i ni u kojem slučaju ne uplaćuju novac pošiljateljima. Također, građani koji su već postali žrtvama kaznenog djela pozvani su da podnesu prijavu u najbližoj policijskoj postaji. Više informacija o oblicima internetskih prijevara i savjete za zaštitu građani mogu pronaći na internetskim stranicama policije, platformi "Web Heroj" te na YouTube kanalu MUP-a.