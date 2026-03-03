HDZ se obrušio na Kekin: Obilazi zagrebačke gimnazije, drži djeci predavanja, slika se s njima i objavljuje

Fotografija Ivane Kekin s nekoliko zagrebačkih gimnazijalki, objavljena na njezinu Facebook profilu, izazvala je burnu reakciju zagrebačkog HDZ-a. Saborska zastupnica platforme Možemo posjetila je školu gdje je, prema vlastitim navodima, s učenicima razgovarala o sigurnosti djece u digitalnom prostoru.

U HDZ-u tvrde da je riječ o nedopuštenom političkom djelovanju unutar obrazovnih ustanova te upozoravaju da se škole ne smiju pretvarati u prostor za političku promociju. Situacija je u dijelu javnosti uspoređena s ranijim obilascima škola koje je svojedobno prakticirao i Ivan Pernar, što je tada također izazivalo prijepore.

Priopćenje koje potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević prenosimo u cijelosti:

„Protuzakonito je i politički nemoralno da Ivana Kekin, političarka i saborska zastupnica, drži predavanja po zagrebačkim školama. Zakon o odgoju i obrazovanju je jasan – političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti svoj položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to. Obilazi zagrebačke gimnazije, našoj djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu. Tako mladi srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke Ivane Kekin i platforme Možemo.

Da apsurd bude potpun, Kekin u svojoj Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju. U nedavnoj prošlosti pojedini političari bili su izloženi javnoj osudi samo zbog približavanja školi. Sjetimo se samo slučaja Ivana Pernara. S pravom, jer škola nije poligon za političku samopromociju, a naša djeca ne smiju biti publika političkim akterima. Pozivamo pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija. Kekin, dalje od naše djece! Ona nisu alat za vašu političku promociju!“