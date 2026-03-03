Naši Portali
Ministarstvo gospodarstva

Hrvatska ima stabilnu i diverzificiranu opskrbu energentima

Plenković u društvu Nehmmera i Soedera obišao LNG terminal na Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.03.2026.
u 14:53

Zahvaljujući uspostavljenim i razgranatim dobavnim pravcima, Hrvatska nije strukturno oslonjena na rute koje ovise o prolasku kroz Hormuški tjesnac

Republika Hrvatska raspolaže razvijenom infrastrukturom i diversificiranim mogućnostima dobave za opskrbu energentima, što povećava otpornost energetskog sustava i u okolnostima aktualne sigurnosne situacije na Bliskom istoku.

Zahvaljujući uspostavljenim i razgranatim dobavnim pravcima, Hrvatska nije strukturno oslonjena na rute koje ovise o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Nabava LNG-a odvija se putem globalnog tržišta, pri čemu ključnu ulogu ima LNG terminal na Krku, koji omogućuje fleksibilan uvoz iz različitih izvora. Prema dosadašnjim isporukama za hrvatsko tržište, LNG dolazi prvenstveno iz Sjedinjenih Američkih Država, Nigerije, Trinidada i Tobaga te Alžira.

Opskrba sirovom naftom osigurava se većinom iz Azerbajdžana i Kazahstana, uz povremene isporuke iz afričkih država. Ovakva struktura dobave dodatno potvrđuje otpornost hrvatskog energetskog sustava na poremećaje pojedinih međunarodnih pravaca.

U ovom trenutku nema pokazatelja koji bi upućivali na neposredan fizički poremećaj opskrbe hrvatskog tržišta energentima. Istodobno, s obzirom na neizvjesnosti na međunarodnim energetskim tržištima, moguće su pojačane oscilacije cijena i povećana tržišna volatilnost.

Ministarstvo gospodarstva, u suradnji s nadležnim institucijama i operatorima sustava, kontinuirano prati razvoj situacije te je spremno postupati u okviru važećih nacionalnih mehanizama i mehanizama sigurnosti opskrbe na razini Europske unije, uključujući koordinaciju s nadležnim tijelima na razini EU-a.

Republika Hrvatska nastavlja osiguravati stabilnu opskrbu energentima, te će javnost o svim bitnim promjenama pravodbno i transparentno informirati.

Ključne riječi
plin nafta LNG

