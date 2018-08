Kako se dogodila stravična nesreća na Ilici

Bilo je strašno! Kada je grunulo zvučalo je kao da je riječ o eksploziji. Pogledala sam kroz prozor i vidjela kaos. Ljudi su vikali, trčali, pokušavali pružiti pomoć. Neki se automobil i zapalio – kažu dan poslije očevici stravične nesreće koja se u četvrtak u 21.15 dogodila na zagrebačkoj Ilici 422.

Jureći brzinom većom od dozvoljene – očevici kažu da je vozio oko 150 kilometara na sat, dok se policija još ne izjašnjava o tome – Marin Kamenički (20), skrivio je nesreću u kojoj su dvije osobe poginule, a još su tri ozlijeđene. Mladić je upravljao Mercedesom C63 AMG, mrcinom od 510 KS, automobilom koji nitko pametan ne bi dao u ruke neiskusnog, mladog vozača, kakav je Kamenički.

Vozilo kojim je upravljao, cestovni je bolid i najsnažnija izvedba Mercedesa C-klase C63 AMG S Coupe, kojeg pokreće 4-litreni biturbo benzinac sa 510 KS i kamionskih 700 Nm okretnog momenta. Brutalna snaga prenosi se na stražnje kotače, a upravo je zbog toga ova jurilica, koja je namijenjena i za pravu jurnjavu pistom, vrlo opasna u javnom prometu, jer snažna vozila sa stražnjim pogonom kod velikih brzina lakše prokližu zbog čega vozač izgubi kontrolu nad automobilom.

No, netko je Kameničkom u ruke dao vozilo koje košta oko 773.020 kuna, a vozeći nešto što je iznad njegovih vozačkih mogućnosti, Kamenički je skrivio nesreću, koja je ugasila dva života. Među tim životima je i život njegove suputnice Laure Stelio (23), koja je, prema kazivanju očevidaca, ispala iz vozila. Poginula je i suvozačica iz Opel Astre, prvog vozila s kojim se Kamenički frontalno sudario, no do zaključenja ovog broja, njezin identitet nije bio utvrđen. D.B.A. (57), vozač Opel Astre, bio je ozlijeđen opasno po život, no stanje mu se, srećom, popravilo.

– Bitno je bolje. Ima prijelome rebara obostrano, prijelom desne noge i natučen je, ali nema unutrašnjih ozljeda ni toraksa ni abdomena. Jutros je još bio intubiran, ali sve mu je bolje – rekao je prof. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Lakše je ozlijeđen i Kamenički, kojem je pomoć pružena u KB Sveti duh. U policiji kažu da će u bolnici ostati dok liječnici ne procijene da je u stabilnom stanju, nakon čega će vjerojatno biti uhićen. Liječnici kažu da je dobrog općeg stanja, ali će ga na opservaciji zadržati do ponedjeljka.

– Učinjena je kompletna obrada pacijenta, dakle obavljen je multi slajd CT glave, vrata, prsnog koša, trbuha, zdjelice, pregledao ga je kardiolog, neurolog i specijalist za uho, grlo i nos. Smjestili smo ga, s obzirom na mehanizam ozljede, na opservaciju u intenzivnu. Obradili smo mu dosta veliku ranu na glavi i on je sada stabilan i pri svijesti. Sve te ozljede klasificirane su kao lake, ali s obzirom na mehanizam nastanka ozljede i anamnestičke podatke, ostavit ćemo ga do ponedjeljka na opservaciji – objasnio je prof. Žarko Rašić, predstojnik Klinike za kirurgiju KB-a Sveti Duh.

Lakše je ozlijeđena i K.B. (24), koja je bila u jednom od vozila u koja je Kamenički udario. Prema zagrebačkoj policiji, odnosno prvim rezultatima očevida, Kamenički je upravljao vozilom Ilicom u smjeru zapada te je najvjerojatnije zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom. Kod broja 422 naletio je na rubni kamen uz desni rub kolnika. U zanošenju je prešao u suprotni smjer na južnu kolničku traku i naletio na betonski potporni zid da bi potom prednjim dijelom vozila udario Opel Astru zagrebačkih oznaka, kojim je upravljao D.B.A. (57).

Nakon silovitog udaraca, Mercedes se nastavio kretati te je udario prvo u Renault Clio krapinskih oznaka kojim je upravljao 25-godišnjak, a potom i u Mercedes zagrebačkih oznaka kojim je upravljala 43-godišnjakinja. Putnica iz Clia (24) lakše je ozlijeđena.

Dan poslije nesreće policija je još utvrđivala što se i kako točno dogodilo, pa su u tu svrhu pregledavane i snimke nadzornih kamera u Ilici. Pomoću tih snimki trebalo bi se utvrditi je li Kamenički samo na tom dijelu ceste vozio prebrzo ili se tako dulje vrijeme kretao. Odmah nakon nesreće pojavile su se informacije da se on utrkivao s drugim vozilom prije nesreće, no policija te informacije jučer nije mogla potvrditi. Pregled snimki će biti bitan za buduću kvalifikaciju djela, odnosno za utvrđenje je li riječ o prekoračenju brzine ili obijesnoj vožnji.

Za prvo je zapriječena kazna do pet, a za drugo do 12 godina zatvora.

Policija je alkotestirala Kameničkog i iz rezultata alkotesta proizlazi da nije bio alkoholiziran. Nije ranije prijavljivan zbog prometnih prekršaja, a najveći paradoks cijele priče je da je on predsjednik Udruge Karlo Klaić, koja je povezana s manifestacijom “Kec na desetku”.

Udruga promovira brzu i sigurnu vožnju, a lani su potpisali i povelju čiji je “cilj senzibiliziranje mladih o savjesnom ponašanju u prometu te brzoj ali prvenstveno sigurnoj vožnji”. Iako je na čelu udruge koja promovira edukaciju mladih vozača, Kamenički sam očito pravila takve vožnje nije naučio. Da se mladim vozačima automobili kakve je vozio Kamenički ne bi smjeli davati u ruke, smatra i Goran Husinec, stalni sudski vještak prometne struke, ističući da se radi o jakim, skupim i opasnim vozilima.

– Vozač je u taj desni zavoj ušao velikom brzinom i kada mu je proklizao stražnji kraj, počeo je naglo kočiti čime je počinio kardinalnu grešku koju ni elektronika vozila nije mogla ispraviti. Udario je u unutrašnju stranu zavoja, a kako je nastavio kočiti, prešao je na suprotni trak. Sve se dogodilo zbog prevelike brzine i neiskustva – pojašnjava Husinec.

Kamenički je tom jurilicom mogao upravljati sasvim legalno jer je višegodišnja odredba ograničenja snage motora automobila za mlade vozače, prema kojoj mlađi od 24 godine nisu smjeli voziti automobile snažnije od 109 KS (80 kW) u Hrvatskoj ukinuta u svibnju 2015..

Obrazloženje Vlade je bilo da je Ustavni sud više puta osporio taj propis, a bila je protivna i direktivi EU zbog toga što su u Hrvatskoj mogli biti kažnjeni i strani mladi vozači iz drugih država u kojima takve odredbe nije bilo.

S tom jurilicom Kamenički je sudjelovao i na karavani skupocjenih brzih automobila Pink Wing.