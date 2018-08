Tko je Marin Kamenički: Sa samo 20 godina već bivši savjetnik uprave

Osim stravične informacije da je izazvao tešku prometnu nesreću u kojoj su poginule dvije osobe, a tri su ozlijeđene, uz 20-godišnjeg Marina Kameničkog vežu se još dvije i više nego zanimljive informacije.

Prva kaže da je on bivši savjetnik uprave radija Enter Zagreb, koji je dio medijske grupacije kojoj pripadaju i Antena, Narodni radio te Gold FM. Kako Kamenički sad ima 20 godina, a već je “bivši” savjetnik uprave, zanimalo nas je kad je on to i što točno radio, odnosno savjetovao, u radijskom biznisu te kakve su mu kvalifikacije za taj posao.

Stoga smo odgovore na ta pitanja jučer pokušali dobiti od vlasnika Entera Ivana Jurića Kačunića, kao i od direktora te glavnog urednika Narodnog radija Katijana Knoka, no iako su im naši upiti preneseni, oni se nisu javili s objašnjenjima.

A druga informacija, da ironija bude veća, odnosi se na podatak da je Kamenički lani, 1. listopada, osnovao udrugu “Karlo Klaić” čiji su misija i ciljevi savjetovanje mladih da nakon konzumacije alkohola i sličnih opijata ne sjedaju za volan kako bi se smanjilo rizično ponašanje u prometu. Udruga je pokrenuta u čast Klaiću koji je godinu prije tragično preminuo u prometnoj nesreći.