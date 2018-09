Kako sam otkrio ruskog obavještajca s novičokom

Bloger koji je - kako tvrdi on sam, ali i britanske vlasti - otkrio da je jedan od dvojice Rusa osumnjičenih za napad kemijskim oružjem u engleskom Salisbury, kad su otrovani bivši ruski dvostruki špijun Sergej Skripal i njegova kćer Julija, zapravo pukovnik ruske tajne službe, prvi je otkrio i kako se hrvatsko oružje koristi u ratu u Siriji i Libiji. Njegovo ime je Eliott Higgins (39) a otkriće o hrvatskom oružju, o kojemu nam je govorio još u veljači 2013. pogurnulo ga je iz anonimnosti britanskog Leicestera i pretvorilo u jednog od glavnih građanskih novinara – laika koji iz otvorenih izvora, dostupnih na internetu, uz pomoć entuzijasta iz cijelog svijeta, provodi istrage i dolazi do otkrića prije tajnih službi.

Higgins je započeo karijeru istražitelja slučajno, govori nam. Ostao je bez posla, a bio je administator u lokalnoj tvrtki, te je dane provodio igrajući igrice i brinući za kćer. Već je ranije pokrenuo blog, nazvan Brown Moses, po pjesmi Franka Zappe, na kojem je pratio vijesti iz ratnih područja.

“Staviti zvonce na mačku”

– Nemam nikakvo formalno obrazovanje oko istraga, samo me zanimaju događaji, posebno na Bliskom istoku. Za 1. libijskog građanskog rata primijetio sam koliko se informacija pušta na društvenim mrežama i koliko je teško razlikovati informaciju od propagande. Kad je počelo u Siriji počeo sam ih ozbiljnije proučavati, iz vlastita interesa. Tako sam skupio više od 450 YouTube kanala koje su koristili aktivisti i oružane skupine, a onda su se u istrage uključili i drugi – govori nam o počecima.

Na snimkama iz Sirije uspjeli su identificirati bestrzajni top M60, raketni bacač M79 Osa i RPG 22 i bacač granata RGB-6 te ih, uz pomoć stručnjaka za oružje i znalaca povezali s Hrvatskom. Tad su njegove informacije preuzeli novinari New York Timesa i priča je obišla svijet. Uskoro će ipak izaći iz anonimnosti, predstaviti se pravim imenom. Blog naziva Bellingcat, “stavljanje zvonca na mačku”, po priči kako su miševi prihvatili prijedlog da bi ih zvonce oko mačkina vrata upozoravalo na njezin dolazak, da bi plan propao kad su shvatili da bi to zvonce netko i trebao tamo staviti. Odlučio je umiroviti pseudonim Black Moses, djelomično i zato što su iz njega mnogi zaključivali da je Židov i da ima političku agendu. On takve navode odbacuje.

– Uvijek sam na prvo mjesto stavljao točnost i preciznost i pri tome sam svoje političke preferencije potisnuo – kaže.

Identificirali teroriste ISIL-a

S tim se ne bi složili mnogi, poglavito Rusi. Prvi veliki “sukob” ticao se istrage rušenja malezijskog zrakoplova 2014. u istočnoj Ukrajini kad je poginulo je svih 298 putnika, većinom Nizozemaca.

– Povezali smo pripadnike ruskog 2. bataljuna 53. protuzračne brigade s rušenjem i dokaze poslali nizozemskim vlastima – kaže. No najnovije otkriće, da je pravi identitet - kako tvrdi - Rusa Ruslana Boširova, koji je optužen da je s kolegom, Aleksandrom Petrovim, odgovoran za napad novičokom, zapravo pukovnik ruske tajne službe Anatolij Vladimirovič Čepiga zapečatilo je odnose s Moskvom, koja optužbe odbacuje.

– Koristili smo se istim metodama kojima se koristimo u svim istragama. Pretraživali smo internet, pregledavali fotografije iz godišnjaka ruskih vojnih akademija, tražili specifične predmete i pretraživali ruske baze podataka koje su procurile na internet. Našli smo izvatke iz putovnice Anatolija Čepige s fotografijom na kojoj je jako nalikovao na osumniičenika koji se navodno zove Ruslan Boširov – otkriva Higgins.

Tako su, primjerice, u vrijeme dok su Europu potresali teroristički napadi povezani s ISIL-om, identificirali potencijalne teroriste preko objava fotografija na društvenim mrežama. Iz detalja, kao što je stablo, ili dio zgrade, lokalni suradnici uspijevali bi otkriti lokaciju, a kasnije i identitet. Medijska eksponiranost donijela mu je popularnost i pokrenula biznis - počeo je sam, pridružili su mu se volonteri, a danas njih desetak te tim prevoditelja. Financira se donacijama i radionicama o istraživanju iz otvorenih izvora. Kritičari pak kažu da je to samo paravan, da je produžena ruka britanske, američke ili koje već vlasti.

– Naviknut sam na optužbe – kaže:

– Bilo bi čudno da ih nema.