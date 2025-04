Kako rade trgovine na Veliku subotu, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Ove nedjelje, 20.travnja, obilježava se Uskrs , najveći kršćanski blagdan. Mnogi zbog toga zasigurno planiraju svoju uskrsnu košaricu te nabavku svih namirnica koje će im biti potrebne, no na umu treba imati radno vrijeme trgovina. Naime, trgovine i trgovački centri prilagodili su svoje radno vrijeme za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, a neke su uvele promjene i za Veliku subotu.

Pojedine prodavaonice Tommya od 16. do 18. travnja iznimno rade do 22 sata, a njihov je popis dostupan OVDJE. Prodajni centri Pevexa bit će zatvoreni u nedjelju i u ponedjeljak, dok će na Veliku subotu raditi skraćeno do 15 sati. Lidl nije mijenjao radno vrijeme za subotu, a detalji po poslovnicama dostupni su OVDJE. Interspar trgovine će u subotu raditi do 21 ili 22 sata, a njihov popis dostupan je OVDJE.

Konzum prodavaonice u Veliku subotu, 19.4., radit će prema uobičajenom radnom vremenu, izuzev odabranih. Koje točno prodavaonice su otvorene provjerite ovdje. Poslovnice Kauflanda bit će na Veliku subotu otvorene do 22 sata. Plodine u subotu rade do 21 ili 22, a detalji su dostupni na LINKU. Trgovački centri Arena Centar, King Cross Zagreb, Portanova Osijek, Mall Osijek, Tower Center Rijeka i Mall of Split nisu objavili promjene u radnom vremenu subotom.

U nedjelju i u ponedjeljak neće raditi prodavaonice Lidla, Konzuma, Kauflanda, Interspar, Plodina i Tommya. Trgovine će na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak zatvoriti i Arena Centar, King Cross Zagreb, Portanova Osijek, Mall Osijek, Tower Center Rijeka i Mall of Split.

