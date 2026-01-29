Tajni život Melanie Trump: 'Podatna božica, prekrasna i tiha... a on je prekršio pravila'

U promotivnom traileru za dokumentarac u koprodukciji s Melanijom Trump, prva dama sjedi u dvorani Bijele kuće dok njezin suprug Donald Trump stoji za govornicom i izjavljuje: 'Moje najponosnije nasljeđe bit će ono mirotvorke'. Melania odgovara: 'Mirotvorka i ujediniteljica'. Trailer je objavljen u prosincu 2025., ali kako film premijerno izlazi ovog petka priča o 'mirotvorstvu i ujedinjenju' čini se potpuno odvojenom od stvarnosti Trumpove administracije. Od objave trailera, Trump je pokrenuo bombardiranje infrastrukture u sjevernoj Venezueli, zarobio predsjednika Nicolása Madura, izveo masovna zračna bombardiranja u središnjoj Siriji, napao ciljeve ISIS-a u sjevernoj Nigeriji, signalizirao spremnost za vojnu intervenciju u Iranu, izveo napade na sumnjive brodove s drogom na Karibima, te u SAD-u nadgledao brutalne ICE-ove imigracijske racije koje su završile smrtonosnim pucnjavama na 37-godišnju Renee Nicole Good te Alexa Prettija.

Ove kontradikcije ne izazivaju samo pitanja o narativu dokumentarca, već i o samoj dinamici braka Trumpovih. U Trumpovom svijetu, gdje stvarnost često služi produkcijskoj vrijednosti, Melanijino odobravanje „mirotvorca“ koji vodi rat na više frontova samo naglašava središnju misteriju njihova odnosa - prva dama većinu vremena provodi u Trumpovom tornju u New Yorku, dok predsjednik zapovijeda iz Mar-a-Laga na Floridi. Emocionalna distanca sugerira ne skladno partnerstvo, već uspješno upravljanje dvama odvojenim brendovima. Novinarka Nina Burleigh, autorica knjige Golden Handcuffs: The Secret History of Trump’s Women, piše da je Melania nakon vjenčanja bila 'podatna božica, prekrasna i tiha, savršen modni dodatak'. No, kada je Donald ušao u predsjedničku utrku, a ona morala govoriti na pozornici, 'prekršio je pravila'. Ona nije pristala biti supruga američkog predsjednika, kaže Burleigh, piše Independent.

U prvih više od 100 dana drugog mandata, Melania je navodno provela manje od 14 dana u Bijeloj kući, procjena koju neki insajderi nazivaju 'velikodušnom'. Povjesničari uspoređuju njezinu nevidljivost s Bess Truman iz 1940-ih, koja je mrzila formalnosti predsjedništva. Za Melaniju je Trumpov toranj u New Yorku ostao baza, blizu sina Barrona (koji je studirao na NYU) i obitelji: roditelja Viktora i Amalije Knavs (koji su postali američki državljani 2018.) te sestre Ines Knauss.

Melanijina majka umrla je 2024. u dobi od 78 godina i bila je jedna od najvažnijih osoba u njezinu životu. Barron je navodno provodio toliko vremena s Melanijom i bakom i djedom da je odrastao s izrazitim slovenskim naglaskom. Iako je Melania selektivno ispunjavala ceremonijalne dužnosti, činila je to uz održavanje strogih osobnih granica. Tijekom Trumpove inauguracije prošle godine, kada je nosila šešir širokog oboda činilo se, da upravo on osigurava fizičku distancu između nje i njezina supruga. Nekoliko mjeseci kasnije, Trumpov biograf Michael Wolff tvrdio je u podcastu The Daily Beast da par zapravo "vodi odvojene živote".

Amazonov ugovor od 40 milijuna dolara za dokumentarac, koji pokriva samo 20 dana Melanijina života prije inauguracije, osam je puta skuplji od tipičnog vrhunskog dokumentarca. Burleigh u svom Substacku American Freakshow ističe: "Insajderi iz Hollywooda već su se smijali. Najskuplji dokumentarci jedva koštaju 5 milijuna dolara". Redatelj filma je Brett Ratner, kojeg su 2017. šest žena optužile za seksualno uznemiravanje (optužbe je porekao, nije bilo kaznenih prijava). Zašto bi Melania, opsjednuta imidžom, odabrala upravo njega? Burleigh smatra da je to kombinacija Ratnerovih veza s Trumpovim krugom.

Psihijatrica Bandy X. Lee, urednica bestselera Opasni slučaj Donalda Trumpa, kaže da je njihova veza usmjerena na specifične potrebe: "Melania je privučena nekim tko joj može osigurati američko državljanstvo, bogatstvo i društveni status" Prema Lee, Trump pokazuje visoku razinu psihopatije i „nesposobnost za ljubav“, što objašnjava emocionalnu distancu. Komunikacijski tim Bijele kuće demantira priče o 'odvojenim životima'.