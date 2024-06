Kako je vojska 80-ih pokušala srušiti NLO: 'Svaki put kad bi ga naciljali, njemu kao da se upalio alarm'

Hrvat, koji je sredinom 80-ih godina služio kao časnik u protuzračnoj obrani Jugoslavenske narodne armije (JNA), prisjetio se kako su pratili neidentificirani leteći objekt na zagrebačkom području. Njih stotinu gledalo je neobično svjetlo na nebu, no nitko od svjedoka iz vojske nije dobio odgovor što se te noći dogodilo na nebu iznad Hrvatske. "Prvi nam je za neobično svjetlo javio vojnik koji je bio na straži. Alarmirali su nas sirenom, morali smo u nekoliko minuta biti spremni za djelovanje. Radio je radar P18, a mi smo potvrdili viđenje ciljničkim radarom raketnog sustava Volhov. Sve sam potom gledao na ekranu. Išao je prema Zagrebu. Bili smo ga spremni gađati", ispričao je časnik za 24sata.

"Svaki put kad bi ga naciljali, njemu kao da se upalio alarm. Odskočio je od markera i bježao je. To je sve trajalo 15 do 20 minuta. Ljudi vani su gledali u tu svjetlost. Ne bih znao reći kakvog je oblika bilo. Svakako je nadilazilo i granice današnje tehnologije", dodao je.

"U jednom trenutku NLO je samo nestao u bespućima neba. Mi smo sve to dokumentirali, svaki tren borbenog manevra, no idućeg dana su u vojarnu stigli tzv. bezbednjaci i doslovno istrgnuli stranicu. Pazite, ti dokumenti su bili označeni. Svaka stranica je bila označena i pečatirana upravo da se to ne dogodi, da netko nešto zataška, a oni su jednostavno to istrgnuli i otišli", ustvrdio je.

Svima je bilo zabranjeno pričati o incidentu, no to je bila glavna tema u kantini te tijekom susreta s drugim vojnicima. "Nije im uspjelo. Otišli bi ljudi u kafić van vojarne i nakon dvije rakije svatko je doznao za tu priču", prisjetio se časnik.