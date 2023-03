U samo 48 sati propala je poznata američka banka, otkriveno kako i zašto se to dogodilo

Još prije nekoliko tjedana Silicon Valley Bank (SBV) iz Kalifornije (SAD) smatrana je stabilnom i kvalitetnom bankom koja je financirala većinom vrhunske svjetske tehnološke startupove te bila prepoznatljiva po svojim odnosima sa tehnološkim tvrtkama. Međutim, u samo 48 sata sve je palo u vodu te je ova američka banka u prošli petak propala. Američki mediji ističu kako je to drugo najveće propadanje u povijesti neke financijske institucije u SAD-u. Slijedom američkih zakona nakon bankrota banka je stavljena pod kontrolu Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) koji do daljnjeg djeluju kao stečajni upravitelj propale banke. Drugim riječima FDIC će likvidirati svu imovinu banke kako bi isplatili njene klijente.

Prema navodima američkih medija stvar je nizbrdo pod SBV krenula u prošlu srijedu kada su objavili da su prodali hrpu vrijednosnih papira ali s gubitkom te da će radi toga prodati 2,25 milijardi dolara u novim dionicama kako bi ojačali svoju poljuljanu bilancu. Ta informacija je među ključnim tvrtkama rizičnog kapitala izazvala paniku te je počelo masovno povlačenje novca iz banke Građani i poduzetnici su samo u četvrtak povukli iz banke 42 milijarde dolara depozita što je rezultiralo da SBV dan završila s negativnom gotovinskom bilancom od gotovo milijardu dolara.

- Pad banke Silicon Valley djelomično proizlazi iz agresivnog povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi tijekom prošle godine. Kad su kamatne stope bile blizu nule, banke su se opterećivale dugoročnim, naizgled nisko rizičnim državnim obveznicama. No kako FED podiže kamatne stope kako bi se borio protiv inflacije, vrijednost te imovine je pala, ostavljajući banke na nerealiziranim gubicima – prenio je CNN.

Pojašnjavajući što se zapravo dogodilo portal www.euronews.com navodi kako je SBV bila teško pogođena s padom tehnoloških dionica tijekom prošle godine ali i agresivnim planom Federalnih rezervi o povećanju kamatnih stopa što je predstavljeno kao način borbe protiv inflacije. Tijekom proteklih nekoliko godina banka je kupila obveznice vrijedne milijarde dolara koristeći za to depozite klijenata.

- Ta su ulaganja obično sigurna ali je vrijednost tih ulaganja pala jer su plaćale niže kamatne stope od onih koje bi plaćala usporediva obveznica da je izdana u današnjem okruženju s višim kamatnim stopama. Obično to nije problem jer ih banke dugo drže osim ako ih moraju prodati u hitnim slučajevima. Ali kupci Silicijske doline uglavnom su bili startupi i druge tvrtke usmjerene na tehnologiju kojima je tijekom prošle godine sve više trebao novac. Financiranje rizičnog kapitala je presušivalo; tvrtke nisu bile u mogućnosti dobiti dodatne runde financiranja za neprofitabilne poslove i stoga su morale iskoristiti svoja postojeća sredstva — često položena u banci Silicijske doline, koja je bila u središtu svemira tehnoloških startupa. Tako su klijenti iz Silicijske doline počeli povlačiti svoje depozite – pojašnjava portal euronews.com.

Sada dodatno zabrinjava strah da bi moglo doći do širenja problema na širi bankarski sektor što bi moglo dovesti do još većih i širih problema. Tako su već u četvrtak pale dionice divovskih financijskih institucija poput JPMorgan Chase (JPM) i Bank of America (BAC). Glavni bankarski indeks pao je najviše u četvrtak u gotovo tri godine. Oglasio se i poznati bankarski analitičar Mike Mayo koji je odmah s početkom sloma SBV-a rekao na CNBC-u da su najveće banke "stup snage i stabilnosti" i mnogo otpornije nego što su bile prije krize 2008. godine kao i „da su najveći rizici izvan najvećih banaka".

