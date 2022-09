Određen istražni zatvor Magdaleni Dovečer i njezinom rođaku

Magdalena Dovečer (36) i Tomislav Pajić (49) koji su uhićeni tijekom srijede zbog sumnje na nezakonito pogodovanje i poticanje na nezakonito pogodovanje, dan kasnije dovedeni su na zagrebački Županijski sud jer je EPPO, po čijem su nalogu i uhićeni, zatražio da se protiv oboje odredi istražni zatvor. Sudac istrage je Magdaleni Dovečer odredio istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a Pajiću zbog utjecaja na svjedoke.

U međuvremenu, nakon što su im pretraženi poslovni i stambeni prostori, bili su dovedeni u središe EPPO-a u Zagrebu gdje su ispitani. EPPO i zagrebačka policija u međuvremenu su objavili detalje onog za što ih se sumnjiči.

Sumnja se da je Magdalena Dovečer, koja je odmah nakon uhićenja promptno izbačena iz HDZ-a, kao djelatnica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO), na Pajićevo traženje, poduzela niz radnji kako bi njegov obrt Studio P pobijedio na javnom natječaju koji je financiran sredstvima iz EU fondova. Njih su dvoje rodbinski povezani, a sve navedeno događalo se tijekom 2020. i 2021. Pajić je bio zainteresiran za javni natječaj "Usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND“, a procijenjena vrijednost tog projekta bila je 848.000 kuna odnosno oko 113.000 eura.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 21.09.2022., Zagreb - Magdalena Dovecer dovedena je u prostorije HAMAG BICRO-a. Magdalena Dovecer uhicena je po nalogu Ureda europskog tuzitelja zbog sumnje da je namjestala natjecaj vrijedan milijuna kuca. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Za pripremu i provedbu javnog natječaja formalno je bilo zaduženo Stručno povjerenstvo, no to nije spriječilo, kako se sumnja, Magdalenu Dovečer da se u sve umiješa. Sumnja se da je od rujna do prosinca 2020. najprije sama pripremila dokumentaciju o predmetnoj nabavi, i to tako da je uvjete natječaja prilagodila mogućnostima i referencijama Studia P. Potom je, kako se sumnja, u siječnju 2021. inicirala pokretanje predmetne nabave. Na javni natječaj su se, osim Studija P., javile još četiri tvrtke, s tim da su tri ponude bile cjenovno povoljnije od ponude Studia P. Iako joj je djelatnik zadužen za podršku u provedbi javnog natječaja kazao da su druge ponude bolje, ona se na upozorenje oglušila. Kako se sumnja, sastavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je sve pristigle ponude, osim ponude Studia P., odbila kao nepravilne. Osim toga, njihovu je ponudu ocijenila kao ekonomski najpovoljnijom te je Upravi HAMAG-BICRO-a predložila da prihvati njihovu ponudu, pa je odluka o prihvaćanju ponude Studia P donesena 30. ožujka 2021.

Jedan od ponuditelja žalio se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koji je odluku poništio te je cijelu stvar vratio na ponovno postupanje HAMAG-BICRO-u. No, kako se sumnja, Magdalena Dovečer još jednom sastavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je iznova eliminirala ponude svih ostalih ponuditelja te je Uprava HAMAG-BICRO-a dana 30. lipnja 2021., na njezin prijedlog, ponovno donijela odluku o odabiru ponude Studia P. Tu odluku ponovno je u žalbenom postupku poništio DKOM te ju je ponovo vratio HAMAG-BICRO-u na odlučivanje. A Magdalena Dovečer je, kako se sumnja, tu odluku DKOM-a pokušala osporiti na Visokom upravnom sudu, gdje je podnijela žalbu. Taj je spor izgubila, a u ponovljenom postupku na natječaju je izabran jedan od ranijih ponuditelja, a ne Studio P.

VIDEO Pretres kuće Magdalene Dovečer