Kako do ljetnog smještaja na Savi?

1. Studenti koji jesu i koji nisu stanari doma mogu koristiti ljetni smještaj u Studentskom domu "Stjepan Radić" od 16. srpnja do 31. kolovoza 2023. godine. Da bi ostvarili tu mogućnost, moraju se prijaviti u upravi studentskog doma u kojem su smješteni do 1. srpnja 2023. godine. Studenti koji trenutačno nisu u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport, Savska cesta 25, i to od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati. Prijave se primaju i putem e-maila poslovnica@sczg.hr Potrebno je poslati: ime, prezime, datum rođenja, OIB i kontakt-broj.

2. Cijena ljetnog smještaja iznosi 150,00 eura (1130,18 kuna) s uključenim PDV-om i plaća se u Studentskom domu "Stjepan Radić". Studenti koji imaju studijske obaveze na fakultetu iza 15. srpnja 2023., uz predočenje potvrde s fakulteta, mogu koristiti pravo na produženi smještaj. Cijena navedenog smještaja tada iznosi 3,35 eura/25,24 kuna za noć. Potvrdu za ostvarivanje prava na produženi smještaj potrebno je dostaviti u poslovnicu za smještaj studenata, turizam i sport na adresi Savska cesta 25. Na njoj treba biti jasno naznačeno do kada student ima studijske obaveze.

3. Domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja. Studenti koji nisu stanari studentskog doma, a koristit će ljetni smještaj, mogu se useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu! Studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine mogu ga iznimno obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. Pregled za smještaj u studentski dom provodi se radi utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik. Na liječnički pregled studenti se naručuju telefonski.

