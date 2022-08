Za prodaju studentske sobe se traži i 10 000 kn. Student ilegalac priznao: 'Uvijek postoji strah'

Studenti se svake godine uoči početka akademske godine muče s pronalaskom smještaja, a mnogi kao rješenje svojih problema vide upravo u ilegalnom iznajmljivanju soba u studentskim domovima koje su dobili drugi studenti. Cijena se za neke sobe penje i do do 10 tisuća kuna, uz dodatno plaćanje mjesečne stanarine.

"Izgledalo je tako da je moj prijatelj taman bio apsolventska godina i više nije trebao biti u Zagrebu, a ja sam tražio smještaj. Dogovorili smo se da ću ja za njega plaćati cijelu stanarinu, plus mu dodati minimalno duplo, tj. davao sam mu dodatnih 600 kuna", kaže anonimni student za RTL navodeći kako je u 10 mjeseci iskeširao čak 6000 tisuća kuna što je i dalje bilo jeftinije od privatnog smještaja.

Studentske grupe su ovih dana prepune oglasa u kojima se prodaju i traže slobodni kreveti, a nije rijetkost da se oglasi pronađu i ispred studentskog doma.

"Nije pravedno jer ima dosta ljudi koji zaslužuju dom, a nisu ga dobili jer se netko prijavio tko ga zapravo ne želi", smatra studentica Klara.

Svi oni koji budu ulovljeni kako kupuju ili prodaju smještaj u domu riskiraju da budu trajno izbačeni iz njega. Iako se provode kontrole, prošle godine je tek pronađeno 15 ilegalaca među 7 tisuća stanara.

"Kontrole se rade na dnevnoj razini od strane ljudi koji rade u studentskom domu, a to su i spremačice i majstori – oni su svi obavezni prijaviti ako u sobi nije stanar za kojeg se zna da je dobio mjesto po natječaju, dakle mala je mogućnost da netko opstane do kraja akademske godine, a da mi to ne primijetimo", govori Mirko Bošnjak, ravnatelj Studentskog centra Zagreb.

Vjeruje se da mnogi ipak prođu ispod radara, a svaki ilegalni stanar ima plan za bijeg od kontrole.

"Uvijek postoji taj strah da će u jednom trenutku netko doći, da ću morati uzeti sve svoje stvari i izaći van. Na svu sreću nisam imao niti jednom situaciju da je bila kontrola", kaže student.

