Kako će se raditi u COVID-bolnici: Liječnici predlažu Berošu ratni ustroj u KB-u Dubrava

Primarni respiracijsko-intenzivistički centar (PRIC) u KB Dubrava mogao bi se podijeliti u zone odgovornosti pojedinih bolnica prihvati li se prijedlog Hrvatske liječničke komore iznesen na ekspertnoj skupini Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Uigrani timovi

Prema tom prijedlogu, svaka od zagrebačkih bolnica bila bi odgovorna za jedan dio COVID odjela u Dubravi, recimo, Sveti Duh za prvi kat, Merkur za bivšu psihijatriju itd., poput vojničkog ratnog rasporeda gdje jedna brigada drži određeni položaj.

– Medicinski gledano, to je najbolja varijanta jer se zna tko s kim radi, ljudi koji su međusobno navikli raditi u zajedničkom timu uigraniji su, lakše i brže funkcioniraju, a to onda rezultira kontinuitetom medicinskog promišljanja za svakog pacijenta kojeg je tim preuzeo i o njemu skrbi, što je bolje nego da se rotiraju posade – objašnjava dr. Krešimir Luetić, čelnik Komore, koji je prijedlog iznio na ekspertnoj skupini Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Ljude s respiratora valja skidati polako, primjerice danas na deset minuta, sutra na pola sata, a o tome kojim će se tempom to raditi s pojedinim pacijentom, najbolje se može voditi računa ako isti tim o njemu skrbi kontinuirano. Ministar Beroš takvu strategiju smatra vrlo prihvatljivom i sklon je napraviti raspored po tom principu. Ravnatelji ostalih bolnica razmišljaju slično.

– To je najbolje moguće rješenje jer su to onda uhodani timovi. Postoje formalno-pravne komplikacije, ali su rješive – rekao nam je prim. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb. Koncept je na ekspertnoj skupini pozdravio i dr. sc. Mario Starešinić, ravnatelj Merkura. Prof. Mladen Bušić, ravnatelj Svetog Duha, smatra da bi i uz zone odgovornosti, svaki odjel trebali voditi isključivo ljudi iz KB Dubrave, jer oni najbolje poznaju bolnicu.

Prof. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice također se slaže da je to dobar način rada, no napominje da pri formiranju rasporeda za takvu organizaciju treba jako dobro iskoordinirati kadrovske pomake i voditi računa o Areni, za koju je već zadužen KBC Sestre milosrdnice, ali i o tome da mimo COVID-a treba osigurati dostupne zdravstvene usluge za sve one onkološke, kardiološke, hitne bolesnike...

U trenutku kad padne odluka da se lakše oboljeli od COVID-19 počnu smještati u Arenu kako bi se djelomice rasteretile bolnice za teže slučajeve, iz Vinogradske onamo ide 40 medicinskih sestara, a s obzirom na rastući broj hospitaliziranih i oboljelih čije zdravstveno stanje zahtijeva respirator, pitanje je dana kada će to biti. U posljednja dva dana je, naime, broj hospitaliziranih porastao za 87 bolesnika, a broj onih koji trebaju respiratore za dvanaest.

Od ovog su tjedna OB Našice i Specijalna bolnica za plućne bolesti u Zagrebu (Rockefellerova) proglašene ustanovama za privremeno pružanje zdravstvene skrbi oboljelima od COVID-19. Otkad je KB Dubrava postala isključivo COVID bolnicom, sve zagrebačke bolnice participiraju u njezinu radu i na COVID odjel u Dubravi redovno šalju svoje liječnike i medicinske sestre na dvotjednu ispomoć. Do 1. studenog tamo je privremeno raspoređeno 111 zdravstvenih radnika. Nedavna izjava jedne stomatološke medicinske sestre iz Dubrave kako su sestre s Rebra došle i više se nisu pojavile zaprepastila je mnoge jer s Rebra je u Dubravi 20-ak sestara i tehničara te još toliko liječnika.

– Neprovjerenim informacijama zbunjuju javnost oni koji u COVID odjelima uopće ne rade. Ako ne žele raditi u COVID odjelu, neka se jave drugim bolnicama koje vape za sestrama – rekla nam je Anica Prašnjak, predsjednica Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Zna biti kaotično

Izmiješani u Dubravi rade ljudi s različitih odjela i bolnica, što zna biti konfuzno. – S raznih smo radilišta, nismo svi isti, prilagodba na novi prostor u zaštitnom odijelu nije jednostavna, posebno nekome tko nikad nije radio na intenzivnom odjelu. Zna biti kaotično – priznala nam je jedna premorena medicinska sestra iz Dubrave. Novi bi koncept Dubravu osnažio, no v. d. ravnatelja prof. Ivica Lukšić nije stigao do zaključenja broja reći nam svoj stav o njemu.

