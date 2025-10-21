Što Hrvati najviše psuju? Pitali smo umjetnu inteligenciju, podijelila je psovke u 4 kategorije

U Hrvatskoj nije neuobičajeno čuti razne psovke, čak i kroz šalu te u svakodnevnom govoru. Psovke se koriste u raznim kontekstima i mogu biti izrazi frustracije, ljutnje, iznenađenja ili humora. Iako se ne smatraju društveno prihvatljivim u formalnim situacijama, one su i dalje vrlo česte u svakodnevnom govoru i u opuštenim okruženjima. Što to točno Hrvati najviše psuju, pitali smo umjetnu inteligenciju. ChatGPT dao nam je opsežan odgovor, kojeg prenosimo u nastavku, te je psovke podijelio u nekoliko kategorija:

"Religijske psovke: U Hrvatskoj je vrlo česta upotreba psovki koje sadrže religijske konotacije. To su psovke koje često uključuju ime Boga, Isusa Krista te svece. Ove psovke najčešće se koriste tijekom emocija poput iznenađenja, ljutnje ili frustracije.

Psovke povezane s tijelom: Druga najčešća kategorija psovki u Hrvatskoj uključuje vulgarnosti povezane s genitalijama ili tjelesnim funkcijama. To su često najizraženije psovke jer mogu biti vrlo uvredljive. Ove psovke često se koriste kako bi se izražavala frustracija ili bijes.

Psovke povezane s obitelji: Psovke koje se odnose na obiteljske članove također su česte. One često služe kao način verbalnog napada na tuđu obitelj i mogu biti vrlo uvredljive. Takve psovke mogu biti posebno uvredljive jer napadaju osobnu i intimnu sferu osobe. Međutim, one su također često korištene u kontekstu vrijeđanja ili podsmijeha među prijateljima, često u šali, no nikako nije rijetko da izazovu ozbiljan sukob.

Psovke vezane uz druge ljude: U kontekstu svakodnevnog govora, posebno u situacijama koje uključuju frustraciju ili ljutnju, često se koristi psovanje koje uključuje druge ljude. Mogu se čuti i uvrede na temelju nacionalnosti, religije ili drugih osobnih karakteristika, premda se u Hrvatskoj takve psovke, zbog društvene osjetljivosti, uglavnom izbjegavaju.

Psovke u hrvatskom jeziku, kao i u mnogim drugim jezicima, često služe kao sredstvo za oslobađanje emocija, posebice u trenucima bijesa, frustracije ili šoka. Korištenje takvih izraza omogućuje ljudima da izraze svoje osjećaje na način koji je vrlo intenzivan, ali u većini slučajeva ne zahtijeva ozbiljnu reakciju ili posljedice. U isto vrijeme, psovke mogu imati i humorističku funkciju, pogotovo među prijateljima ili u opuštenim razgovorima. Zanimljivo je da, iako psovke često imaju negativne konotacije, one mogu biti i način za jačanje socijalnih veza u određenim grupama. Na primjer, u prijateljskim ili obiteljskim razgovorima, psovke mogu signalizirati bliskost jer se smatra da prijatelji međusobno koriste psovke bez zle namjere, a čak i u kontekstu šale.

Psovke su također prisutne u popularnoj kulturi, uključujući filmove, glazbu i televizijske emisije. Mnoge hrvatske komedije, serije i pjesme koriste psovke kao način za stvaranje komičnog efekta ili za prikazivanje socijalnih dinamika među likovima. No, također je važno napomenuti da postoji i sve veći trend u kojem se psovke u javnim i medijskim nastupima sve više izbjegavaju, osobito zbog sve većeg naglaska na pristojnost i poštovanje", navodi umjetna inteligencija.