Kad postane 'lice s tjeralice', Mamić može potražiti spas u ovih 6 država

Kada postane “lice s tjeralice”, a što je samo pitanje dana, Zdravko Mamić neće smjeti zakoračiti na tlo čak 192 zemlje. Toliko je, naime, članica Interpola pa, prijeđe li njihove granice, bit će uhićen. Ipak, postoji šest destinacija na koje bi se mogao skloniti i gdje bi bio sto posto siguran, a to su Sjeverna Koreja, Mikronezija te četiri manje oceanske države – Kiribati, Palau, Tuvalu i Vanuatu.

“Neće mirno spavati”

Raspisat će se za njim prvo domaća, a potom i međunarodna tjeralica, koja vrijedi u zemljama izvan Europske unije. Odleti li Mamić, pak, u Bruxelles, tamo mu neće moći staviti lisice na ruke bez europskog uhidbenog naloga.

Najsigurniji je trenutačno, po svemu sudeći, u BiH, čiji je državljanstvo nedavno dobio i kamo je i otišao dan prije presude. Ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju potpisan je koncem 2012. u Zagrebu. Po njemu, BiH nam može izručiti svoje državljane koje naše pravosuđe goni ili su pravomoćno osuđeni samo zbog – organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca.

Na popisu su organiziranog kriminala, navedeno je, kaznena djela za koja je propisan zatvor u trajanju od četiri godine ili teža kazna, a “koja su počinjena od strane organizirane zločinačke grupe”.

Pod istom su “kapom” i organiziranje te pripadanje organiziranoj zločinačkoj grupi. Korupcijom su, po istom sporazumu, obuhvaćeni zloporaba položaja, zatim aktivno i pasivno protuzakonito posredovanje korištenjem utjecaja, kao i podmićivanje službene osobe, ali i podmićivanje u privatnom sektoru te pronevjera. Zdravko Mamić ne uklapa se u te okvire, on je osuđen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Usto, izručeni mogu biti i počinitelji kaznenih djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža. I tu bi se Mamić mogao “provući” jer je njemu prijetilo do 10 godina iza rešetaka. Još je jedna olakotna okolnost za Mamića. Ugovor je potpisan 28. studenoga 2012., a u članku 34. piše kako se primjenjuje samo na nedjela počinjena nakon tog datuma. Malverzacije oko isplate transfernog obeštećenja u slučaju Luke Modrića zbile su se, po optužnici, od srpnja 2008. do kolovoza 2012., a u slučaju Dejana Lovrena od siječnja do ožujka 2011. Dakle, prije potpisivanja.

Važan subjektivni element

I dok su oči uprte u BiH pravosuđe, odahnuli su suci koji su presudili braći Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću te Milanu Pernaru. Njihov najpoznatiji okrivljenik nazvao ih je u srijedu monstrumima te se obećao pobrinuti da ne spavaju mirno, no oni to nisu doživjeli kao prijetnju. Nisu, stoga, ni pod zaštitom.

– Ne osjećam se ugroženo, na kraćem sam godišnjem odmoru. Nisam te izjave shvatio kao prijetnje, slobodno šetam gradom, prošao sam ja i ozbiljnije postupke – poručuje sudac Miroslav Rožac. U strahu nisu, doznajemo, ni njegovi kolege Darko Krušlin i Miroslav Jukić.

– No, nije im baš ni ugodno slušati kako Mamić “sipa” gorčinu. Iako, to su zaista potezi utopljenika, presuda mu je srušila svijet, ugrozila poslove i novac – komentiraju u pravosudnim krugovima. Zdravko Mamić u četvrtak je u Tomislavgradu podnio zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u tamošnjoj policiji. A Udruga Dinamo to smo mi predala je u petak GNK Dinamu zahtjev za poništenje odluke kojom Dinamu nije nanesena nikakva šteta pri Mamićevim malverzacijama.